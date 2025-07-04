Aydın Porto'da Gençlerin Radikalleşmesine Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Aydın Porto'da Gençlerin Radikalleşmesine Dikkat Çekti

Aydın Porto\'da Gençlerin Radikalleşmesine Dikkat Çekti
04.07.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Kamil Aydın, AGİT toplantısında gençlerin şiddet içeren aşırılığa radikalleşmesine dikkat çekti.

MHP Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Yaz Genel Kurulu için Portekiz'in başkenti Porto'ya gitti.

Kritik altyapı ve nükleer güvenlik, su kıtlığı ve göç, yapay zeka ve teknolojinin kötüye kullanımı, Orta Doğu'daki durum, demografik değişim, organize suç, cinsiyet eşitliği, gençlerin radikalleşmesi ve şiddet yanlısı aşırılıkçılık, enerji güvenliği, deniz güvenliği, azınlıklar ve savunmasız gruplar, üreme sağlığı, çocuk ticareti ve cinsel sömürü, iklim değişikliği gibi birçok önemli konuyu içeren Porto Deklarasyonunun kabul edildiği Yaz Genel Kurulundaki toplantılara Terörle Mücadele Özel Komisyonu olarak bir tasarıyla katkı sunan komisyon başkanı Aydın, " Eğitim, Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Yoluyla Gençlerin Şiddet İçeren Aşırılığa ve Terörizme Radikalleşmesini Önleme" başlıklı sunum yaptı.

Gençlerin, özellikle de ergenlerin, çevrimiçi aşırılıkçı içeriklere giderek daha fazla maruz kaldığını aktaran Aydın, bu durumun her zamankinden daha fazla endişe verici bir hale geldiğinin altını çizdi. Konuşmasında "Sosyal medya, oyun platformları, uç forumlar ve şifreli uygulamalar aracılığıyla çocuklarımıza ve ergenlerimize hızla ulaşıyor. Bu alanlar manipülasyon, nefret ve şiddete açılan kapılar haline geldi. Radikalleşme süreci her zamankinden daha hızlı. Bir zamanlar aylar süren süreç artık haftalar, hatta bazen günler sürüyor. Belgelenen birçok vakada, çocuklar çevrelerindeki herhangi biri bir değişiklik fark etmeden önce işe alınmış ve harekete geçirilmiştir." sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi.

Terörle Mücadele Özel Komisyonu Başkanı olarak, şiddet yanlısı aktörlerin gençlerimize tehlikeli, çarpık bir aidiyet ve amaç duygusu sunmak için yabancılaşma, hayal kırıklığı ve adaletsizlik duygularını nasıl istismar ettiğini fark ettiğini ifade eden Aydın, Roma'da düzenlenen AGİT Bölgesinde Organize Suçla Mücadele Parlamentolararası Konferansı sırasında terörle mücadele uzmanları ve politika yapıcılarla kapsamlı fikir alışverişlerinde bulunduklarını belirterek, katılımcı devletleri eğitim, dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme ve toplumsal katılıma dayanan bütünsel, ileriye dönük, önlemeye dayalı bir yaklaşımı teşvik etme noktasında duyarlı olmaya davet etti.

Özellikle teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformlarıyla kamu-özel sektör ortaklıklarının önemini vurgulayan Aydın, aktörlerin temel hak ve özgürlüklere saygı göstererek algoritmik güvenlik önlemleri tasarlamaya ve zararlı içerikleri kaldırmaya yardımcı olarak çözümün bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

Gençlerimizin kalplerini ve zihinlerini koruyarak şiddet içeren aşırılığa karşı durma konusunda ortak hareket etme zorunluluğunun altını çizen Aydın, sadece radikalizasyonu önlemek için değil, aynı zamanda daha barışçıl bir gelecek şekillendirecek dirençli, eğitimli ve güçlendirilmiş vatandaşlar yetiştirmek için gerekli tedbirlerin benimsenmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Toplantıların akabinde ülkemiz adına çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştiren Aydın, sosyal medya yoluyla seçim bölgesi Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşanan maden kazası ve Köprüköy ilçesine bağlı Topçu mahallesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem dolayısıyla etkilenen tüm vatandaşlara da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Milletvekili, Kamil Aydın, Teknoloji, Göçmenler, Güvenlik, Politika, erzurum, Eğitim, Porto, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın Porto'da Gençlerin Radikalleşmesine Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
Albüm lansmanında arabanın içinden kalabalığa ateş açtı: 4 ölü, 14 yaralı Albüm lansmanında arabanın içinden kalabalığa ateş açtı: 4 ölü, 14 yaralı
Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Silivri’de orman yangını Alevlere müdahale devam ediyor Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

13:20
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
18:42
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam
18:32
Timur Cihantimur’un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
17:49
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
17:49
AK Partili Güler’i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir
AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
17:49
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
17:47
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor 96 basamakla çıkılıyor
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor
17:25
Bodrum’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
17:10
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
17:09
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 13:48:35. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Porto'da Gençlerin Radikalleşmesine Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.