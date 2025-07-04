Aydın Porto\'da Gençlerin Radikalleşmesine Dikkat Çekti

MHP Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Yaz Genel Kurulu için Portekiz'in başkenti Porto'ya gitti.

Kritik altyapı ve nükleer güvenlik, su kıtlığı ve göç, yapay zeka ve teknolojinin kötüye kullanımı, Orta Doğu'daki durum, demografik değişim, organize suç, cinsiyet eşitliği, gençlerin radikalleşmesi ve şiddet yanlısı aşırılıkçılık, enerji güvenliği, deniz güvenliği, azınlıklar ve savunmasız gruplar, üreme sağlığı, çocuk ticareti ve cinsel sömürü, iklim değişikliği gibi birçok önemli konuyu içeren Porto Deklarasyonunun kabul edildiği Yaz Genel Kurulundaki toplantılara Terörle Mücadele Özel Komisyonu olarak bir tasarıyla katkı sunan komisyon başkanı Aydın, " Eğitim, Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Yoluyla Gençlerin Şiddet İçeren Aşırılığa ve Terörizme Radikalleşmesini Önleme" başlıklı sunum yaptı.

Gençlerin, özellikle de ergenlerin, çevrimiçi aşırılıkçı içeriklere giderek daha fazla maruz kaldığını aktaran Aydın, bu durumun her zamankinden daha fazla endişe verici bir hale geldiğinin altını çizdi. Konuşmasında "Sosyal medya, oyun platformları, uç forumlar ve şifreli uygulamalar aracılığıyla çocuklarımıza ve ergenlerimize hızla ulaşıyor. Bu alanlar manipülasyon, nefret ve şiddete açılan kapılar haline geldi. Radikalleşme süreci her zamankinden daha hızlı. Bir zamanlar aylar süren süreç artık haftalar, hatta bazen günler sürüyor. Belgelenen birçok vakada, çocuklar çevrelerindeki herhangi biri bir değişiklik fark etmeden önce işe alınmış ve harekete geçirilmiştir." sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi.

Terörle Mücadele Özel Komisyonu Başkanı olarak, şiddet yanlısı aktörlerin gençlerimize tehlikeli, çarpık bir aidiyet ve amaç duygusu sunmak için yabancılaşma, hayal kırıklığı ve adaletsizlik duygularını nasıl istismar ettiğini fark ettiğini ifade eden Aydın, Roma'da düzenlenen AGİT Bölgesinde Organize Suçla Mücadele Parlamentolararası Konferansı sırasında terörle mücadele uzmanları ve politika yapıcılarla kapsamlı fikir alışverişlerinde bulunduklarını belirterek, katılımcı devletleri eğitim, dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme ve toplumsal katılıma dayanan bütünsel, ileriye dönük, önlemeye dayalı bir yaklaşımı teşvik etme noktasında duyarlı olmaya davet etti.

Özellikle teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformlarıyla kamu-özel sektör ortaklıklarının önemini vurgulayan Aydın, aktörlerin temel hak ve özgürlüklere saygı göstererek algoritmik güvenlik önlemleri tasarlamaya ve zararlı içerikleri kaldırmaya yardımcı olarak çözümün bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

Gençlerimizin kalplerini ve zihinlerini koruyarak şiddet içeren aşırılığa karşı durma konusunda ortak hareket etme zorunluluğunun altını çizen Aydın, sadece radikalizasyonu önlemek için değil, aynı zamanda daha barışçıl bir gelecek şekillendirecek dirençli, eğitimli ve güçlendirilmiş vatandaşlar yetiştirmek için gerekli tedbirlerin benimsenmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Toplantıların akabinde ülkemiz adına çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştiren Aydın, sosyal medya yoluyla seçim bölgesi Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşanan maden kazası ve Köprüköy ilçesine bağlı Topçu mahallesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem dolayısıyla etkilenen tüm vatandaşlara da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. - ERZURUM