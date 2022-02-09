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AYKOME Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AYKOME Genel Kurul Toplantısı yapıldı

09.02.2022 10:02
AYKOME Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, belediyenin ilgili daire başkanlıkları, altyapı yatırım kuruluşları Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda 2022 yılı zemin tahrip bedelleri, kurumlar arası koordinasyon, yatırımcı kuruluşların yatırım programlarını Van Büyükşehir Belediyesi ile paylaşmaları, sabit ve mobil hatlarla haberleşme sağlayan kurumların ücretlerinin belirlenmesi gibi konular görüşüldü.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından soru-cevap kısmıyla son buldu. - VAN

AYKOME Genel Kurul Toplantısı yapıldı
AYKOME Genel Kurul Toplantısı yapıldı

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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AYKOME Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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