AYM 2026 İlk Yarısında 29 Bin Başvuru Aldı - Son Dakika
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AYM 2026 İlk Yarısında 29 Bin Başvuru Aldı

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Anayasa Mahkemesi, 2026'nın ilk 6 ayında 29 bin 605 bireysel başvuru ile %60 sonuçlandırma oranı bildirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2026 yılı ilk 6 ayına ilişkin bireysel başvuru istatistiklerine göre, 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında mahkemeye 29 bin 605 bireysel başvuru yapıldı. Aynı dönemde 17 bin 792 başvuru sonuçlandırılırken, karşılama oranı yüzde 60 olarak gerçekleşti. Hak ve özgürlükler bazında verilen ihlal kararı sayısı ise 2 bin 280 oldu.

AYM'nin paylaştığı verilere göre, bireysel başvuru sisteminin uygulanmaya başlandığı 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar geçen sürede toplam 744 bin 379 bireysel başvuru yapıldı. Bu başvuruların 640 bin 880'i karara bağlanırken, başvuruların sonuçlandırılma oranı yüzde 86,1 olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklere göre, bireysel başvuru kapsamında bugüne kadar hak ve özgürlükler yönünden toplam 86 bin 799 ihlal kararı verildi.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin norm denetimi istatistiklerine göre, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde 22 iptal davası ve 157 itiraz başvurusu mahkemeye ulaştı. Aynı dönemde 15 iptal davası ile 135 itiraz başvurusu karara bağlandı. Karara bağlanan iptal davalarının 3'ünde iptal, 11'inde ret, 1'inde birleştirme kararı verilirken; itiraz başvurularında ise 23 iptal, 86 ret ve 26 birleştirme kararı alındı.

Norm denetiminde 1 Ocak 2012-30 Haziran 2026 dönemini kapsayan verilere göre ise Anayasa Mahkemesi'ne toplam 572 iptal davası ile 2 bin 43 itiraz başvurusu geldi. Bu süreçte 516 iptal davası ve bin 956 itiraz başvurusu karara bağlandı.

Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM 2026 İlk Yarısında 29 Bin Başvuru Aldı - Son Dakika

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