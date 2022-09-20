AYM'den HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret - Son Dakika
Üye Girişi

AYM'den HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret

20.09.2022 15:31
AYM'den HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, HDP'nin reddi hakim talebini reddetti.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, HDP'nin reddi hakim talebini reddetti. Delil olarak gösterilen Kürtçe ses kayıtlarının çözümü için partiye 30 gün ek süre verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame hazırladı. Partinin kapatılması ve mal varlıklarına el konulmasının yanı sıra 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. AYM, 21 Haziran 2021'de iddianameyi kabul etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 29 Kasım 2021'de esas hakkındaki görüşünü AYM'ye sundu. AYM, Başsavcının görüşünü savunma hazırlaması için HDP'ye gönderip, 30 gün süre verdi. Ancak HDP 4 aylık süre istedi, AYM ise 2 ay ek süre verdi. HDP tarafından hazırlanan 220 sayfalık ön savunma 19 Nisan'da AYM'ye teslim edildi.

Daha sonra Adıyaman'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na öldürülen PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel ve eski milletvekili Behçet Yıldırım'a dair soruşturma dosyaları gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyaları ek delil olarak AYM'ye gönderdi. İçerisinde 25 bin dakikalık 281 Kürtçe konuşmanın yer aldığı ses kaydı da ek delil olarak sunuldu. AYM, ek bilgileri 12 Mayıs'ta kabul edip, HDP'ye tebliğ etti ve bu dosyalara ilişkin savunma için de 30 gün süre verdi.HDP, kapatmaya delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekeler ile ses kayıtlarına 17 Haziran'da itirazda bulundu ve bunların kapatmayla ilgili olmadığını savundu. HDP ayrıca kapatma davasının reddi yönünde karar verilmesini talep etti. AYM ise 21 Haziran'da Kürtçe metinler ve ses kayıtlarının Türkçe'ye çevrilmesine ve savunma için 30 günlük ek süre verilmesini kararlaştırdı.YENİDEN EK SÜRE VERİLDİAYM Genel Kurulu, bugün toplanarak ek delilleri ve HDP'nin taleplerini görüştü. Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği ses kayıtlarına ilişkin savunma yapmak için ise ek süre istedi. Ayrıca, AYM üyelerinden biri hakkında da reddi hakim talebinde bulundu. AYM Genel Kurulu, kapatma davasına gönderilen ek delillere ilişkin partinin savunma ve taleplerini değerlendirdi. Genel Kurul, reddi hakim talebini reddederken; delil olarak gösterilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için partiye 30 gün daha ek süre verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, ek savunma süresinin bitmesinin ardından davaya ilişkin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. AYM raportörünce esas hakkındaki rapor hazırlanacağı süre içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile HDP, ek delil veya yazılı ek savunma sunabilecek. Esas hakkındaki raporun AYM üyelerine dağıtılması sonrasında AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından belirlenecek tarihte üyeler bir araya gelerek kapatma istemini esas üzerinden görüşecek.


YORUMLAR
500
Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 'savcı yok' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 'savcı yok' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR'DAN 'BAKANLIK' AÇIKLAMASI BUNU KONUŞMAYA BİLE DEĞER BULMUYORUZ HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR'DAN 'BAKANLIK' AÇIKLAMASI BUNU KONUŞMAYA BİLE DEĞER BULMUYORUZ
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM'den HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:24:15. #1.12#
SON DAKİKA: AYM'den HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement