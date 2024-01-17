AYM Üyesi Rıdvan Güleç Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinden Rıdvan Güleç'in seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Rıdvan Güleç'in seçildiğine dair AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkanvekilliğine ise AYM üyelerinden Kenan Yaşar seçildi. Söz konusu karar 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca 16 Ocak Salı günü yapılan seçim gereğince gerçekleşti. - ANKARA