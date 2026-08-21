Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yeni Parti'ye geçti - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yeni Parti'ye geçti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yeni Parti\'ye geçti
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve siyasi yolculuğuna Yeni Parti saflarında devam edeceğini duyurdu.

Uzun süredir CHP çatısı altında siyaset yapan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ayşe Ünlüce, partisinden ayrıldığını ve Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

"AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL"

Yaptığı veda paylaşımında CHP çatısı altında paylaşılan emekleri, kurulan sağlam dostlukları ve bugüne kadar verilen mücadeleleri her zaman saygıyla hatırlayacağının altını çizen Ünlüce, ünlü şairin "Ayrılık da sevdaya dahil" dizesini alıntılayarak partisine veda etti. Dün olduğu gibi bugün de yegane gayesinin kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adalet çerçevesinde hep birlikte güzel bir gelecek inşa etmek olduğunu belirten Başkan, bu vizyonu artık Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğini ifade etti.

"GÜCÜMÜ HEMŞEHRİLERİMDEN ALIYORUM"

Açıklamasının son bölümünde doğrudan Eskişehir halkına seslenen Ayşe Ünlüce, siyasi adresi değişmiş olsa da hizmet anlayışının ve motivasyonunun kesinlikle değişmeyeceğini vurguladı. Hiçbir zaman değişmeyecek tek gerçeğin gücünü Eskişehirli hemşehrilerinden almak olduğunu belirten Ünlüce, şehrine ve vatanına layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğinin sözünü verdi. Başkan Ünlüce'nin bu flaş transferinin, yerel ve ulusal siyasetteki dengeler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yeni Parti'ye geçti
Kaynak: DHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ayşe Ünlüce, Yeni Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yeni Parti'ye geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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