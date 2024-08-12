Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da Vatandaşlarla Buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova\'da Vatandaşlarla Buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi. Altınova Kapalı Pazaryeri'nin açılış günü sabırsızlıkla bekleniyor.

12.08.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Bugüne kadar; Ayvalık Belediyesi'nin "keşkeleri" arasında yer alan, temeli atıldıktan sonra hızlı bir şekilde yükselen Altınova Kapalı Pazaryeri'nin açılışına kısa bir süre kala denetimlerini ve ziyaretlerini sıklaştıran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve önerilerini ilk ağızdan dinleyen ayrıca Altınova hizmet binasında gelen talepleri de yakından takip eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, bölgedeki vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşların önerilerini dikkatlice not alan ve titizlikle takip edilip bilgi verileceğini ifade eden Başkan Mesut Ergin, "Altınova'da yürütülen belediye hizmetleri hakkında vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledik. Vatandaşlarımız isteklerini iletirken çözümleri konusunda da bize öneriler getiriyorlar, biz de orada yaşayanların önerilerini dinliyor ve yaşama geçirilmesi konusunda daha titiz ve hassas davranıyoruz. Çünkü sorunları bire bir yaşayan vatandaşlarımız ve onların sayesinde gerekli adımların atılmasını kısa sürede sağlıyoruz" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin Altınova ve bölgede yürütülen çalışmaları, projeleri konusunda da bilgi aktaran Başkan Ergin'in Altınova'ya sık aralıklarla yaptığı ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getiren Altınovalı vatandaşlar, Altınova Kapalı Pazaryeri'nin açılış gününü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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