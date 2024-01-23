Ayvalık Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, muhtarlar ve eşleriyle bir araya geldi. 5 yıl boyunca Ayvalık için birlikte çalıştıkları kırsal ve mahalle muhtarından hizmetlerin yürütülmesi sırasında büyük bir destek ve güç aldıklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Katılımcı belediyecilik anlayışıyla Ayvalık'ımızı daha ileriye taşımak için hizmetlerimizde en büyük yardımcılarımız olan değerli muhtarlarımıza beş yıl boyunca gösterdikleri destek ve katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Beş yıl boyunca yaşanan sıkıntı, sorun ve problemlerin hızlı bir şekilde çözülmesi amacıyla konuları Belediye birimlerine hızlı bir şekilde ileten mahalle muhtarlarının itici güç olduğunu dile getiren Başkan Mesut Ergin, Ayvalıklı muhtarların mahallesine, orada yaşayanlara, hizmet aşkıyla dolu olan çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Paşalimanı sosyal tesislerinde muhtar ve eşleriyle bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Belediye olarak gücümüzün yettiği yere kadar muhtarlarımızın yanındayız, istek, öneri ve taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Onlar bizim mahallelerdeki en yakın temsilcilerimiz. Muhtarlarımız bize hiçbir zaman şahsi talepleriyle gelmiyorlar. Her zaman öncelikleri mahalleleri. Sorunları iletirler, biz de önerileri en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Onları ilgili birimlerin sorumlularıyla sık aralıklarla ziyaret ediyoruz. Ayvalık Belediyesi olarak muhtarlarımızla beraber çalışmaktan mutluyuz. Birlikte Ayvalık anlayışıyla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızın belediyemize verdikleri hizmet, destek ve dayanışma için teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR