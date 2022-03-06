Ayvalık'ta CHP'den ihraç edilen 3 isim ilk kez konuştu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesiyken, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen ve Ayvalık CHP'de yapılan bir toplantıda alınan grup kararı dışında ret oyu kullandıkları için toplantı yaptıkları salonun kapılarının üstlerine kilitlendiği iddialarıyla gündeme gelen üç isim, düzenledikleri basın toplantısıyla alınan ihraç kararı hakkında ilk kez konuştu.

Basın mensuplarının karşısına çıkan Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Erkal ve İsa Aslan'ın yanı sıra eski parti üyesi Tolga Özyeşiller, yaptıkları ortak açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"2019 yılı yerel seçimlerinde CHP Genel Başkanına genel merkez yönetimine küfrederek üyesi olduğu partiye oy vermeyip, karşısında kaybetmesi için çalışan ve haklarında hiçbir disiplin soruşturması yapılmayan bir ilçe yönetimi tarafından üyelikten çıkarma talebinin Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yerine getirilmesini CHP'yi destekleyen üyelerimizin vicdanına havale ediyoruz."

Ayvalık Belediyesi'nin CHP'den ihraç edilen meclis üyeleri Ahmet Erkal ve İsa Aslan, "2021 yılı Nisan meclisinde Demokrat Partili olan belediye yönetimi tarafından meclis gündemine 20. madde olarak getirilen özel bir kişiye ait bir kat artış, zemini ticari alan olmasına ilişkin imar değişikliği 14 kabul, 12 ret oyla kabul edilmiştir. Bizler bu imar değişiklik talebine ret oyu kullandık. Ret oyu kullanmamızın sebebi önümüze getirilen bu imar değişikliğinin hukuka uygun olmadığı, bu düzenlemenin kişiye özel yapıldığı, şehir plan ilkelerine aykırı olmasıydı. Alınan bu karar sonucunda Ayvalık halkında bu kararı destekleyen ve kabul oyu kullanan üyelere bir tepki oluştu. Halkın bu tepkisinden rahatsız olan çoğunluğunu 2019 yılı yerel seçiminde partimizin karşısında Demokrat Parti bayrağını taşıyan üyelerin oluşturduğu CHP Ayvalık ilçe yönetimi bizi toplantıya davet etmiş, toplantıda verdiğimiz ret kararı sorgulanmıştı. Önce grup kararına uymadığımız için biz ve iki bayan meclis üyemiz hakkında disiplin soruşturması istenmişti. CHP tüzüğünde imar konusunda grup kararı alınamaz hükmünü görünce bizi basın karşısında partiye zarar vermekten il disiplin kuruluna sevk etmiş, il disiplin kurulu konuyu incelemiş, hakkımızda kınama cezası vermişti" dedi.

Erkal ve Aslan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu karar karşısında ilçe yönetimi hiç muhatabımız olmayan bir engelli üye adına itiraz dilekçesiyle yüksek disiplin kuruluna müracaat etmiştir. Yüksek Disiplin Kurulu bu itiraz üzerine hakkımızda üyelikten çıkarma kararı alarak tarafımıza bildirmiştir. Bizler Türkiye'de hak, hukuk, adalet ilkesini savunan Cumhuriyet Halk Partisinin ilkeleri doğrultusunda hareket ettik ve kararlarımızı buna göre verdik. 2019 yılı yerel seçimlerinde CHP genel başkanına genel merkez yönetimine küfrederek üyesi olduğu partiye oy vermeyip, karşısında kaybetmesi için çalışan ve haklarında hiçbir disiplin soruşturması yapılmayan bir ilçe yönetimi tarafından üyelikten çıkarma talebinin genel merkez yüksek disiplin kurulu tarafından yerine getirilmesini CHP'yi destekleyen üyelerimizin vicdanına havale ediyoruz. Ayvalık halkının imar rantına karşı olduğumuz için bize yapılan bu haksızlık karşısında yanımızda olacağını umuyor, saygılar sunuyoruz."

CHP üyesiyken Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı kararla partiden ihraç edilen Tolga Özyeşiller ise, 2019 seçimlerinin ardından Ayvalık Belediyesi'ne gelen günümüzün CHP'lisi, ancak o dönemin Demokrat Partili yönetiminin belediye çalışanları arasındaki CHP kökenli işçilere mobbing uyguladığını savunarak, "Biz bu mobbinge karşı mücadele ettik. Örneğin beni görev yerim olan Altınova'dan aldılar, Ayvalık merkeze verdiler. İşi bırakmamız için çok mücadele verdiler. En sonunda ben ve benim gibi mobbinge maruz kalan arkadaşlarım işten çıkarıldık. Tazminatlarımızı verdiler. Tabi biz bu süreçte CHP İlçe ve İl başkanlarımızla, partimizin bölge milletvekilleriyle sürekli görüştük ve destek istedik. Ama 2019 yerel seçimlerinin ardından CHP İlçe Başkanımız, Demokrat Partili bir ilçe başkanı gibi davranmaya başladı. Mesela parti üyesi olup, seçimlerde başka partiyi destekleyen insanların partiden ihraç edilmesi gerekirken, şu an CHP ilçe yönetiminde bulunan en az 15 kişi Demokrat Parti'yi destekleyerek parti suçu işlemiştir. Onların ihraç edilmesi gerekirken, bizlerin ihraç edilmesi Ayvalık CHP'de yapılan siyasetin ne kadar yanlış olduğunun en somut göstergesidir" diye konuştu. - BALIKESİR