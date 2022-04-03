Ayvazlar köyü referandumda 'Evet' dedi - Son Dakika
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Ayvazlar köyü referandumda 'Evet' dedi

03.04.2022 18:26
Ayvazlar köyü referandumda 'Evet' dedi

Zonguldak'taki Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyü, mahalle olmak için referanduma giden Pirahmetler ile Yeni mahalleden 202'si evet, 19'u ise hayır oyu kullandı.

Zonguldak'taki Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyü, mahalle olmak için referanduma giden Pirahmetler ile Yeni mahalleden 202'si evet, 19'u ise hayır oyu kullandı.

İlçeye bağlı Ayvazlar köyünde referandum heyecanı yaşandı. Çaycuma CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk'te seçime gelerek Muhtar Ersin Akyüz'e destek vererek hediye takdim etti. 269 seçmenin bulunduğu köyde 227 kişi sandık başına gitti. Oy kullananlardan 202'si evet, 19'u ise hayır derken 6 geçersiz oy çıktı. Çaycuma Belediyesine bağlanan mahalle sayısı böylelikle 11'e yükselmiş oldu. Köy sakinleri resmi sürecin başlamasını bekliyor. - ZONGULDAK

Ayvazlar köyü referandumda 'Evet' dedi
Ayvazlar köyü referandumda 'Evet' dedi
Ayvazlar köyü referandumda 'Evet' dedi
Ayvazlar köyü referandumda 'Evet' dedi

YORUMLAR
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Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi

Ersin Akyüz, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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