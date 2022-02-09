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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

09.02.2022 23:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kabul etti.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir" dedi. - BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti

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Selçuk Bayraktar, İlham Aliyev, Azerbaycan, Baykar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı kabul etti - Son Dakika


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