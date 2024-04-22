Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya ziyaret gerçekleştirdi

İnegöl'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto ve Gazze için destek yürüyüşü düzenlendi. İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar İsrail'i kınayan sloganlar attı ve Filistin bayrakları açtı. Platform adına yapılan açıklamada, İsrail'in zulmünü sürdürdüğü ve binlerce Filistinlinin katledildiği belirtildi. Filistin'in tüm ümmetin meselesi olduğu vurgulandı.