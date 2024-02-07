Azerbaycan\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı

Azerbaycan'da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için andık başına giderken, oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'da başladı.
Azerbaycan'da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Azerbaycan'ı 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta 6 milyon 478 bin 623 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları ise oylarını 37 ülkede Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan 49 sandıkta kullanabilecek. Kimlikleri ve başparmağında mürekkep olup olmadığı kontrol edilen Azerbaycanlılar, başparmaklarına ultraviole ışıkta görünen mürekkep sıkıldıktan sonra oylarını kullanabiliyorlar. Oyunu kullanmak gelen Rasim Guliyev oyunu sorunsuz bir şekilde kullandığını belirterek, "Oy verme işlemi sorunsuz ve demokratik geçti. Hiçbir problem olmadı ve her şey iyi organize edilmişti" dedi.
Seçim organizasyonunu öven seçmen Mehdi Kazımov ise, "Rahat bir şekilde oyumuzu gelip kullandık. Allah hayırlara vesile etsin" ifadelerini kullandı.
Azerbaycanlı Elçin Tofigi de,"Bir seçmen olarak gelip oyumuzu kullandık. Devletimiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
"Seçimler ilk defa egemenliğimizin tam sağlandığı bir dönemde gerçekleştiriliyor"
Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten seçmen Zenfira Mehdinova, "Ülkemizin geleceğini seçiyoruz. Bu seçimlere katılmak her bir vatandaşın borcudur. Seçimler, bağımsız Azerbaycan'ın tarihinde ilk defa olarak egemenliğimizin tam sağlandığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. Galip halkın, galip bir lideri olmadı. Onun için her bir vatandaş seçimlerde oyunu kullanmalı ve geleceğimizi seçmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Seçimi 90 bin 372 gözlemci takip ediyor
Seçimi 70 ülke, 49 uluslararası örgütten 790'ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izliyor. Ülke basını dışında ise 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor. Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından 7 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi'nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi'nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarışıyor.
Karabağ'da sandıklar kuruldu
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu. Karabağ'ın "Kültür Başkenti" Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 23 binden fazla seçmen kurulan 26 sandıkta oy kullanacak.
Güvenlik tedbirleri alındı
Alınan güvenlik önlemleri kapsamında 125 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kuruldu. Oylama işlemi yerel saatle 19.00'da tamamlanacak ve resmi olmayan seçim sonuçları açıklanacak. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak. - BAKÜ
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Son Dakika › Politika › Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı - Son Dakika
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