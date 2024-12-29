Azerbaycan'da Ruslar için kalış süresi kısıtlandı

Politika

Azerbaycan, Rusya vatandaşlarının ülkede geçici kalış süresini 180 günden 90 güne düşürdü.

Azerbaycan, Rusya vatandaşlarının ülkede geçici kalış süresiyle ilgili yeni karar aldı. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un imzaladığı yeni vize kararı ile 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Rusya vatandaşlarının Azerbaycan'da geçici kalış süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.

Rusya, 1 Ocak 2025'ten itibaren yabancı ülke vatandaşlarının ülkede geçici kalış süresini bir takvim yılı içinde 90 gün ile sınırlayacağını açıklamıştı. - BAKÜ