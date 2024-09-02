Yeni Azerbaycan Partisi 7. dönem Milli Meclis seçimlerini önde tamamladı - Son Dakika
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Politika

Yeni Azerbaycan Partisi 7. dönem Milli Meclis seçimlerini önde tamamladı

Azerbaycan'da düzenlenen 7. dönem Milli Meclis seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) 68 sandalye kazanarak seçimi önde tamamladı. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 37.27 olarak açıklandı.

02.09.2024 08:57
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Azerbaycan'da düzenlenen 7. dönem Milli Meclis seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) 68 sandalye kazanarak seçimi önde tamamladı.

Azerbaycan'da dün düzenlenen erken Milli Meclis seçimlerinde oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi. Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklanan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in genel başkanı olduğu YAP mecliste 68, bağımsızlar 44, diğer partiler 13 sandalye kazandı. MSK Başkanı Mezahir Penahov yaptığı açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 37.27 (2 milyon 196 bin 771 kişi) olduğunu belirtti.

Azerbaycan'da halk, milletvekillerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. MSK'ya göre 6 milyon 421 bin 960 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede Milli Meclis'teki 125 sandalye için 990 aday yarışmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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