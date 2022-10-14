Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

14.10.2022 15:35
Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan karşıtı ifadelerine ilişkin, "Fransa'nın, tek taraflı tutumu ve asılsız suçlamaları, bu ülkenin arabuluculuk çabalarının gözden geçirilmesini gerektiriyor" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan karşıtı ifadelerine ilişkin, "Fransa'nın, tek taraflı tutumu ve asılsız suçlamaları, bu ülkenin arabuluculuk çabalarının gözden geçirilmesini gerektiriyor" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir televizyon kanalına verdiği röportajda yaptığı Azerbaycan karşıtı açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un röportajda dile getirdiği Azerbaycan karşıtı, daha çok iç kesimlere yönelik, tamamen tek taraflı ve açıkça Ermenistan'ı savunan görüşlerinin kabul edilemez olduğu ve Macron'un Azerbaycan'a karşı dile getirdiği asılsız suçlamaların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Macron'un Fransa'nın Minsk Grubu'nun eş başkanı olmasına rağmen, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmasına, bu topraklardaki yasadışı faaliyetlerine, uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve yüz binlerce Azerbaycanlının haklarını ağır bir şekilde ihlal etmesine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirmemesi konusunda tek bir kelime etmeyen bir cumhurbaşkanı olduğu kaydedildi.

"Fransa'nın, arabuluculuk çabalarının gözden geçirilmesi gerekli"

Macron'un bugüne kadar Ermenistan'ın üçlü bildirinin hükümlerini yerine getirmemesi ve Azerbaycan topraklarına mayın döşeyerek bölgenin güvenliğine tehdit oluşturması konusunda da sessiz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan ise AGİT Minsk Grubu'nun şu anda faaliyet göstermesinin imkansızlığını göz önünde bulundurarak, Fransa Cumhurbaşkanı'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde arabuluculuk girişimlerine 'hayır' demedi ve bugüne kadar Macron'un arabuluculuğu ile 4 Şubat 2022 ve 6 Ekim 2022 tarihlerinde dörtlü görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan aleyhine kullandığı ifadeler, kendisinin arabuluculuk çabalarının tarafsızlığı konusunda ciddi bir şekilde soru işareti oluşturuyor. Azerbaycan, bölgede barış, istikrar, kalkınmayı sağlama ve ilişkileri uluslararası hukuk ilkelerine saygı temelinde normalleştirme girişimlerine karşın Fransa'nın, tek taraflı tutumu ve asılsız suçlamaları, bu ülkenin arabuluculuk çabalarının gözden geçirilmesini gerektiriyor" ifadelerine yer verildi.

Bakü ve Moskova'yı hedef almıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çarşamba günü France 2 TV kanalında verdiği bir röportajda, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki uzlaşmazlıklarla ilgili Bakü ve Moskova'yı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'yı Kafkasya'da istikrarı bozmaya ve kaos çıkarmaya çalışmakla suçlayan Macron, Rusya'nın son aylarda taraflar arasında Azerbaycan lehine gerilimi kışkırttığını belirtmişti.

Macron ayrıca Azerbaycan'ı çok sayıda can kaybına ve korkunç olayların yaşanmasına yol açan bir savaş başlatmakla suçlamıştı. Azerbaycan'ın yakın bir zamanda sınırda saldırı başlattığını da iddia eden Macron, Ermenistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etmişti. - BAKÜ

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde Fransa'nın herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz' Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde Fransa'nın herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz' İran Macron'un ülkedeki protestolara desteğini 'şiddeti teşvik' olarak niteledi İran Macron'un ülkedeki protestolara desteğini 'şiddeti teşvik' olarak niteledi
Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Azerbaycan, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki - Son Dakika

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