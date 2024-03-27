Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB-Ermenistan-ABD toplantısının bölgede yeni ayrım hatları oluşturduğunu belirtti - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB-Ermenistan-ABD toplantısının bölgede yeni ayrım hatları oluşturduğunu belirtti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve ABD'nin Brüksel'de gerçekleştireceği üçlü toplantının, Ermeni tarafını müzakereye teşvik etmek yerine bölgede yeni ayrım hatları oluşturduğunu ifade etti. Hacızade, AB ve ABD'nin eylemlerinin tek taraflı ve ön yargılı olduğunu belirterek, toplantının şeffaf olmadığını ve güven inşasına aykırı hareket ettiğini söyledi. Ayrıca, Ermenistan'ın muhtemel istikrarsızlaştırıcı eylemlerinde AB ve ABD'nin sorumluluğunu paylaşabileceği uyarısında bulundu.

27.03.2024 13:56
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve ABD'nin önümüzdeki ay Brüksel'de gerçekleştireceği üçlü toplantının, Ermeni tarafını iyi niyetle müzakereye teşvik etmek yerine bölgede yeni ayrım hatları oluşturduğunu ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 5 Nisan'da Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve ABD'nin gerçekleştireceği toplantıya ilişkin soruları cevapladı. Hacızade, "Bilindiği gibi Azerbaycan tarafı, Avrupa Birliği'nin ve özellikle bazı üye ülkelerin bölgemize yönelik yaklaşım ve eylemlerine ilişkin tutumunu defalarca açıkça ifade etmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecini, çatışma sonrası normalleşmeye ilişkin tüm konularda her zaman yapıcı bir tutum sergileyen Azerbaycan'ın başlattığı bir gerçektir. Ayrıca 6 Ekim 2022'deki dörtlü Prag toplantısında Azerbaycan, sınırın Ermenistan tarafına 40 kişilik AB izleme heyetinin (EUMCAP) konuşlandırılmasını istedi. Bunun Azerbaycan ile Ermenistan arasında güvenin inşasına katkıda bulunması bekleniyordu. Ne yazık ki ilk 2 aylık görev süresinden sonra Azerbaycan'ın onayı olmadan EUMCAP, önemli ölçüde süre uzatımı ve çok daha fazla sayıda gözlemciyle birlikte Ermenistan'daki AB Misyonuna (EUMA) dönüştürüldü. Misyon, o zamandan beri aktif olarak Azerbaycan karşıtı propaganda aracı olarak kullanılıyor. Bu nedenle EUMA'nın belirtilen görev tanımına uygun olarak tamamen tarafsız, sivil ve silahsız bir misyon olarak faaliyet göstermesini sağlamak, ayrıca Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik veya meşru güvenlik çıkarlarını etkileyecek her türlü faaliyetten kaçınması için AB tarafına ciddi şekilde gerekli tüm tedbirleri alması yönünde çağrıda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan mağdur olmasına rağmen AB ve ABD tarafından hiçbir zaman kayıtsız şartsız destek almadı"

Hacızade, "Endişe verici bir diğer konu ise Fransa öncülüğünde daha fazla askeri teçhizat (ölümcül ve saldırı silahları dahil) sağlanması yönünde yeni vaatler içeren, Ermenistan'ı askerileştirme kampanyasıdır. AB'nin bir diğer üyesi Yunanistan da geçtiğimiz günlerde Ermenistan'la askeri iş birliğinin derinleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca, Avrupa Barış Fonu çerçevesinde Ermenistan'a askeri yardım yapılmasının planlanması ve 5 Nisan'da yapılacak toplantının askeri unsurları da kapsadığı yönündeki bilgiler, bölgede barışı tesis etme çabalarını baltalamakta ve endişeleri artırmaktadır. İlginçtir ki Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır silahlı saldırı, işgal ve etnik temizliğin mağduru olmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ermenistan'ın işgalci güçlerinin derhal, tamamen ve şartsız olarak geri çekilmesini talep eden 4 kararına rağmen AB ve ABD tarafından hiçbir zaman bu tür kayıtsız şartsız destek almamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Konferans tam anlamıyla şeffaf bir şekilde yürütülmüyor"

AB-Ermenistan-ABD toplantısının bölgede devam eden barış sürecine muhtemel etkisi sorulan Hacızade, "AB ve ABD'nin eylemlerinin tek taraflı ve ön yargılı olduğu, çifte standart yaklaşımına dayandığı açıktır. Söz konusu üçlü toplantı, tam anlamıyla şeffaf yürütülmüyor, bölgesel kapsayıcılıktan yoksun ve bölgede teşvik edilen, çok ihtiyaç duyulan güven inşasına, bütünlüğe aykırı hareket ediyor. Ermeni tarafını iyi niyetle müzakereye teşvik etmek yerine bölgede yeni ayrım hatları oluşturuyor" dedi. Hacızade, "Ermenistan'daki intikamcı ruh hali göz önüne alındığında Washington ve Brüksel'in bu kadar açık bir Ermeni yanlısı kamuoyu açıklaması, Ermenistan'da AB ve ABD'nin Azerbaycan'a karşı muhtemel provokasyonlarında Ermenistan'ı destekleyeceği yönünde tehlikeli bir yanılsamaya yol açabilir. Böyle bir durumda AB ve ABD, Ermenistan'ın muhtemel istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sorumluluğunu paylaşacak" ifadelerine yer verdi. Hacızade, temel temellere dayanan kalıcı barış, istikrar ve güvenliğe ulaşmak için eşsiz bir fırsat penceresinin mevcut olduğu bir dönemde, tüm taraflara barış çabalarına zarar verecek ve bölgede yeni gerilim dalgalarını tetikleyebilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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