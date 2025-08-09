Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu İmzalandı

Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu İmzalandı
09.08.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, barış anlaşmasını parafladı, Trump da zirveye ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan ve barış için yol haritasını içeren ortak deklarasyonun metni paylaşıldı. Metinde Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasını parafladığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da imzaladığı ortak deklarasyonun metnini paylaştı. Metinde maddeler şu şekilde sıralandı:

"1. Azerbaycan, Ermenistan ve ABD liderleri, "Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi Hakkında Anlaşma" metninin dışişleri bakanları tarafından paraflandığına tanıklık ettik. Bu bağlamda anlaşmanın imzalanması ve nihai olarak onaylanması yolunda ek adımlar atmaya devam edilmesi gerektiğini kabul ettik ve ülkelerimiz arasında barışın sağlanması ve güçlendirilmesinin önemini vurguladık.

2. Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın, Minsk Süreci'nin ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) ilgili yapılarının kapatılması konusunda AGİT'e ortak bir çağrıda bulunduklarına tanık olduk. AGİT'e üye tüm devletleri bu kararı kabul etmeye çağırıyoruz.

3. Bölgede ve çevresinde barış, istikrar ve refahı teşvik etmek amacıyla devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine saygı temelinde iki ülke arasında iç, ikili ve uluslararası ulaşımın sağlanması amacıyla iki ülke arasında iletişim kanallarının açılmasının önemini yineledik. Bu çabalar, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kesintisiz bağlantı ve Ermenistan'nin uluslararası ve iç bağlantı açısından karşılıklı fayda sağlamasını içermektedir.

4. Ermenistan, Ermenistan topraklarında Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Koridoru (TRIPP) bağlantı projesi için bir çerçeve belirlemek amacıyla ABD ve karşılıklı olarak mutabık kalınan üçüncü taraflarla iş birliği yapacaktır. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için iyi niyetli çabalar gösterme kararlılığımızı yineliyoruz.

5-BM Şartı ve 1991 Almatı Deklarasyonu uyarınca geçmiş çatışmalardan bağımsız, parlak bir geleceğe doğru ilerlemenin gerekliliğini kabul ediyoruz. Derin insani acılara yol açan bir çatışmanın ardından devletlerimizin uluslararası sınırların dokunulmazlığı ve toprak ele geçirmek için güç kullanımının kabul edilemezliği temelinde iyi komşuluk ilişkileri kurmaya başlamaları için şartlar nihayet oluşturulmuştur. Göz ardı edilmesi mümkün olmayan ve asla da olmayacak olan bu gerçek, devletlerimiz arasındaki düşmanlık sayfasının kapanmasının önünü açmaktadır. Şimdi ve gelecekte herhangi bir misilleme girişimini kesinlikle reddediyor ve dışlıyoruz.

6. Bu zirvenin bölgede karşılıklı saygı ve barışın geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağına olan inancımızı ifade ediyoruz.

7. Bu önemli zirveye ev sahipliği yapmada gösterdiği sıcak misafirperverlik ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ediyoruz." - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Nikol Paşinyan, Donald Trump, Donald Trump, İlham Aliyev, İlham Aliyev, washington, Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale’deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç Çanakkale'deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı

14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
18:17
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı
Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
18:09
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
17:57
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
17:10
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
17:03
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
16:58
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
16:56
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
16:56
Dusan Tadic’in yeni takımı resmen açıklandı
Dusan Tadic'in yeni takımı resmen açıklandı
16:52
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
16:48
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
16:25
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
16:20
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 15:28:24. #7.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.