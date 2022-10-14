Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Astana'da görüştü - Son Dakika
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Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Astana'da görüştü

14.10.2022 13:48
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Astana'da görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayramov tarafından yapılan açıklamada, bu formattaki son görüşmenin Mayıs ayında Duşanbe'de yapıldığını hatırlatırken görüşmenin Duşanbe sonrası gelişmeleri müzakere etmek için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Barış Anlaşmasının temel ilkelerinin Azerbaycan tarafından Şubat ayında sunulduğunu ve Prag'da yapılan dörtlü görüşmenin sonunda Azerbaycan ve Ermenistan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini karşılıklı olarak tanıma ve saygı gösterme konusunda mutabakata vardığını hatırlatan Bakan Bayramov, bunun barış anlaşmasının temelini oluşturduğu göz önünde bulundurularak, anlaşmanın imzalanması yönünde ilerleme olarak kabul edildiğini vurguladı.

Görüşmede aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydeden Bayramov, iletişim kanallarının açılmasına yönelik üçlü çalışma grubunun gerçekleştirdiği müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye dayalı olarak pratik çalışmalara başlamanın önemli olduğunu ifade etti. Bayramov, sınırların belirlenmesine ilişkin komisyonlarının kurulduğunu ve şu ana kadar iki toplantının yapıldığını, üçüncü toplantının ise yakın zamanda yapılmasının planlandığını, Azerbaycan'ın bu süreçte çalışmaların belirli yönlerde yürütülmesinden yana olduğunu belirtti.

Bayramov, üçlü açıklamaların kapsamlı bir şekilde uygulanmasının önemine dikkati çekerek, Ermenistan tarafından uygulanmayan hükümlerinin uygulanmasının gerekli olduğu, aynı zamanda Azerbaycan topraklarına Ermenistan tarafından mayın döşenmesinin ve mayın haritalarının tam olarak verilmemesinin ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Görüşmede, ayrıca normalleşme sürecine yardımcı olan diğer insani konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. - BAKÜ

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Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Astana'da görüştü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Astana'da görüştü
Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Astana'da görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Astana'da görüştü - Son Dakika
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