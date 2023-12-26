Azerbaycan, Fransa\'nın Bakü Büyükelçiliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği'nin 2 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan ederek 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Anne Bouillon, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bouillon'e Fransa Büyükelçiliği'nin 2 çalışanının diplomatik statüye ve 1961 Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiği iletildi. Söz konusu 2 kişinin 48 saat içinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri istenirken, Büyekelçi Bouillon'e Azerbaycan'ın protesto notası da verildi. - BAKÜ