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Azerbaycan, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
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Azerbaycan, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği'nin 2 çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan ederek 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Fransa Büyükelçisi Anne Bouillon'e Azerbaycan'ın protesto notası da verildi.

Azerbaycan, Fransa\'nın Bakü Büyükelçiliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etti
26.12.2023 - 16:13,
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği'nin 2 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan ederek 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Anne Bouillon, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bouillon'e Fransa Büyükelçiliği'nin 2 çalışanının diplomatik statüye ve 1961 Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiği iletildi. Söz konusu 2 kişinin 48 saat içinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri istenirken, Büyekelçi Bouillon'e Azerbaycan'ın protesto notası da verildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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