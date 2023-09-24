Azerbaycan, Karabağ'da yasadışı faaliyetlerde bulunan bir şirketin depoda silah ve mühimmat ele geçirdi - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'da yasadışı faaliyetlerde bulunan bir şirketin depoda silah ve mühimmat ele geçirdi

Azerbaycan, Karabağ\'da yasadışı faaliyetlerde bulunan bir şirketin depoda silah ve mühimmat ele geçirdi
Son Güncelleme: 24.09.2023 11:00

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde yıllardır yasadışı faaliyetlerde bulunan bir şirkete ait depoda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. İsviçre merkezli Base Metals şirketinin askeri amaçlarla kullanılan binalarında yapılan incelemeler sonucunda büyük miktarda silah ve mühimmat bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde yıllardır yasadışı faaliyetlerde bulunan bir şirkete ait depoda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsviçre merkezli Base Metals şirketinin uzun yıllardır Karabağ'da yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, "Kalbecer bölgesi topraklarında bulunan 'Demirli' bakır-molibden yatağında, uzun yıllardır yasadışı faaliyet gösteren 'Base Metals' şirketine ait binaların askeri amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan incelemeler sırasında şirketin tesislerinde bulunan depoda büyük miktarda silah ve mühimmat bulunarak ele geçirildi" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'da yasadışı faaliyetlerde bulunan bir şirketin depoda silah ve mühimmat ele geçirdi - Son Dakika
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