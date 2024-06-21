Azerbaycan Milli Meclisi, erken seçimler için Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu

Politika

Azerbaycan Milli Meclisi, erken meclis seçimleri için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu.

Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) meclisi feshetmek ve erken meclis seçimleri için harekete geçti. Azerbaycan Milli Meclisi'nin genel oturumunda erken meclis seçimlerin yapılması için oylama yapıldı. Oylamadan önce konuşan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 29) ve diğer etkinlikler sırasında ülke parlamentosunun tam faaliyette olmasının önemli olduğunu belirterek, "Yeni meclisin tam olarak oluşturulması, ülkemiz için büyük önem taşıyan bu etkinliklerde parlamenter diplomasinin etkili kullanılmasına ve yasal düzenlemelerin kesintisiz devam etmesine olanak sağlayacaktır. Bunları dikkate alarak, Milli Meclis'te çoğunluğu oluşturan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) üyeleri bana başvuruda bulunarak Milli Meclis'e erken seçimlerin belirlenmesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na başvurulması konusunun gündeme alınmasını talep etmişlerdir" dedi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen oylamada 105 "evet", 1 "hayır" oyuyla erken meclis seçimlerin yapılması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulmasına karar verildi.

Meclis seçimlerinin Eylül ayına alınması için teklifte bulunuldu

Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Azerbaycan'da Kasım ayında gerçekleştirilmesi gereken 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin 2 ay öne alınması için çağrıda bulundu. YAP, Kasım ayında Bakü'de gerçekleştirilecek COP29 ve meclis seçimlerinin aynı döneme denk gelmesini gerekçe göstermiş ve meclis seçimlerinin 2 ay öne alınarak Eylül'de yapılmasını teklif etmişti. - BAKÜ