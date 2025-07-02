Azerbaycan-Rusya Gerilimi Tırmanıyor

Azerbaycan, Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki baskınlarda 2 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybetmesi ve ardından yaşanan gerilimler nedeniyle Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'u bakanlığa çağırdı.

Azerbaycan ile Rusya arasında Yekaterinburg kentinde yaşanan olayların ardından başlayan gerginlik sürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, bakanlığa çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Araz Azimov ile Yevdokimov'un gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya tarafına, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veren dostane olmayan eylem ve adımlarıyla ilgili itiraz iletildi. Yekaterinburg şehrinde Azerbaycanlıların yaşadığı evlere Rusya kolluk kuvvetleri tarafından 27 Haziran tarihinde düzenlenen baskınlar sırasında yasa dışı eylemler sonucu Azerbaycanlı Ziyeddin ve Hüseyn Seferov kardeşlerin hayatını kaybetmesi ve bazı Azerbaycanlıların ağır şekilde yaralanmasıyla ilgili duyulan endişe bir kez daha dile getirildi. Görüşmede, yaşanan olayla ilgili olarak Rusya'nın verdiği açıklamanın, hayatını kaybeden iki kardeşin üzerindeki belirgin şiddet izleriyle ve adli tıp raporuyla çeliştiği ifade edildi. Baskınlarla ilgili Rus medyasında, etnik tahammülsüzlük belirtilerinin gözlemlendiği ve Azerbaycanlılara yönelik etnik suç grubu gibi ifadelerin kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Rus kolluk kuvvetleri tarafından yapılan hukuksuzluklarla ilgili Rusya tarafından kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi ve suçluların cezalandırılması beklentisi bir kez daha açıkça ifade edildi.

"Sputnik-Azerbaycan'a yönelik alınan tedbirler Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan tarafının tutumunun Rusya'nın iç işlerine müdahale gibi değerlendirilmesinin asılsız olduğu belirtilirken, Azerbaycan tarafından Bakü'deki Sputnik ofisinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak Rusya'nın ileri sürdüğü itirazların yersiz olduğu ifade edildi. Sputnik-Azerbaycan'a yönelik alınan tedbirlerin Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak uygulandığı ve şu anda soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi. Daha geçen yılın sonundan itibaren ilişkileri olumsuz etkileyen, Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Rusya hava sahasında vurulmasından sonra gerekli adımların atılmaması ve gerçek durumun çarpıtılmaya çalışılması, ayrıca Rusya medyasında bazı resmi kişiler ve medya temsilcileri aracılığıyla Azerbaycan'a yönelik dezenformasyon kampanyası yürütülmesinin kabul edilemez olduğu dile getirildi.

Azerbaycan Rusya'dan mağdurlara tazminat ödemesini bekliyor

Görüşmede ayrıca, Azerbaycan'ın bu trajediyle ilgili olarak Rusya tarafından tam ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını, sorumluların belirlenip adalete teslim edilmesini, mağdurlara tazminat ödenmesini beklediği ve bu adımların ikili ilişkilerdeki olumsuz havanın ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Görüşmede ayrıca, son 4-5 ay içerisinde Rusya'nın kamu-siyasi temsilcileri ve medya kuruluşları tarafından Azerbaycan'ın toprak egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Azerbaycan halkına karşı yapılan açıklama ve konuşmaların ikili ilişkilere olumsuz etki eden unsurlar arasında olduğu kaydedildi. Sonuç olarak, Rusya Federasyonu'nun yukarıda sıralanan eylemlerinin iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı saygı ruhuna aykırı olduğu, ilave gerginliklere yol açtığı ve ikili ilişkilere olumsuz etki ettiği Büyükelçi Yevdokimov'un dikkatine sunuldu. Görüşmenin sonunda Rusya tarafına iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğin ve olumsuz havanın ortadan kaldırılması için uygun tedbirleri alınması çağrısı yapıldı.

Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrılmıştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine 28 Haziran'da Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Ayrıca, Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti. - BAKÜ