Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Ermenistan'a silah satışına tepki gösterdi

Politika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Ermenistan'a sattığı topçu sistemlerine tepki göstererek, "Fransa'nın Ermenistan'a ölümcül silahlar sağlaması Güney Kafkasya bölgesindeki provokatif faaliyetlerinin bir başka kanıtıdır" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son dönemde Fransa'nın Ermenistan'ı ölümcül silahlar sağlamasına tepki gösterdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa ile Ermenistan arasında "Caesar" topçu sistemlerinin satılmasına ilişkin imzalanan anlaşmaya değinilerek, "Fransa'nın Ermenistan'a ölümcül ve saldırı amaçlı topçu sistemleri ve diğer silahları sağlamasının Fransa'nın Güney Kafkasya bölgesindeki provokatif faaliyetlerinin bir başka kanıtıdır" denildi.

Açıklamada, Fransa Savunma Bakanlığı'ndan 2023'te Ermenistan'a tedarik edilen askeri ekipmanın savunma amaçlı olduğu yönündeki iddiasına da değinilerek, mevcut anlaşmanın Fransa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin, bölgedeki entrika politikalarıyla, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşmeyi ve kalıcı barışı engellediği belirtildi.

"Ermeni liderliğinin intikam politikasına destek verilmesi hem siyasi sorumsuzluktur, hem de yeni bir savaşa giden yoldur"

Bölgedeki mevcut durumun Fransa tarafından tehlikeye atıldığını belirtilen açıklamada, "Fransa'nın Ermenistan'a ölümcül silahlar sağlaması Güney Kafkasya bölgesindeki provokatif faaliyetlerinin bir başka kanıtıdır. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Fransa tarafından Ermenistan'ın yeniden silahlandırılması ve Ermeni liderliğinin intikam politikasına destek verilmesi hem siyasi sorumsuzluktur, hem de yeni bir savaşa giden yoldur" ifadeleri kullanıldı.

"Fransa, sömürgeciliğe son vermek yerine, Azerbaycan'a karşı kirli bir propaganda ve dezenformasyon kampanyası yürütüyor"

Açıklamada, sömürgeci bir imparatorluk olarak Fransa'nın, tarihte dünyanın çeşitli yerlerinde savaş ve çatışma alanları oluşturmak gibi olumsuz bir geçmişe sahip olduğu belirtilerek, "Yeni Kaledonya ve diğer denizaşırı sömürge topraklarında yaşanan süreçler, yerel halkların sömürüye maruz bırakılması, doğal kaynaklarının yağmalanması, ırkçı politikalar sonucunda bu bölgelerin demografik yapısının değiştirilmesi, protestoların kan ve silah gücüyle bastırılmasının Macron yönetiminin gerçek yüzünü gösteriyor. Fransa, sömürgeciliğe son vermek yerine, Azerbaycan'a karşı kirli bir propaganda ve dezenformasyon kampanyası yürütüyor. Güney Kafkasya bölgesindeki durumun ağırlaşmasının ve yeni bir savaş başlamasının sorumluluğu tamamen intikamcı bir politika izleyen Ermenistan liderliği ve Macron diktatörlüğüne ait olacağını belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ