Azerbaycan ve Ermenistan Barış Anlaşması İçin Almatı'da Müzakerelere Başlıyor

Politika

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına yönelik müzakerelerin Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılacağı duyuruldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleştirilecek müzakere sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tokayev mesajında, "Kazak tarafının önerisi üzerine iki ülkenin barış anlaşmasına hazırlık amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında görüşmelerde bulunmak üzere karşılıklı anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli toplantının, Aralık 1991'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin bağımsız kalkınmasının temellerini sağlamlaştıran ve ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesine ilişkin ilkeleri onaylayan tarihi Almatı Deklarasyonu'nun imzalandığı Almatı'da gerçekleştirilecek olması sembolik bir anlam taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Tokayev, Almatı'da yapılacak görüşmelerin Azerbaycan-Ermenistan anlaşmalarının pratikte uygulamasının önüne açacağını ve Güney Kafkasya'da bir an önce kalıcı ve uzun vadeli barışın tesis edilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. - ASTANA