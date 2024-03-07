Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 7'nci toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 7'nci toplantısı gerçekleştirildi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme komisyonunun 7'nci toplantısı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirildi. Toplantıda sınırların tespiti konuları ele alındı ve taslak yönetmelik onaylanmaya başlandı. Taraflar, yönetmelik taslağının en kısa sürede tamamlanması konusunda anlaşmaya vardı. Bir sonraki toplantının tarih ve yeri ise çalışma düzenine göre belirlenecek.

07.03.2024 17:57  Güncelleme: 18:00
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Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 7'nci toplantısı, iki ülkenin sınır bölgesinde gerçekleştirildi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan başkanlığındaki sınır komisyonları Azerbaycan-Ermenistan sınırında bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınırların tespiti konuları ele alındı ve bir dizi organizasyonel konu gözden geçirildi.

Toplantıda, sınır komisyonlarının ortak faaliyetlerine ilişkin taslak yönetmeliğin onaylanmasına başlandığı ve sınırlandırma çalışmalarına ilişkin prosedürlerin taslaklarının ele alındığı belirtilen açıklamada, tarafların, sınır komisyonlarının ortak faaliyetlerine ilişkin "Yönetmelik" taslağının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın sınır komisyonları arasındaki bir sonraki toplantının tarih ve yerinin çalışma düzenine göre belirlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer daha önce 6 kez sınır tespit görüşmeleri için bir araya gelmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ermenistan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 7'nci toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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