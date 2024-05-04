Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, başka bir partiye geçmeyi düşünmüyor

Politika

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, başka bir partiye geçme ihtimalinin olmadığını belirterek, "Hiçbir partiye geçmeyi asla düşünmüyorum. Halka hizmet etmekten başka gayemiz olamaz." dedi.

31 Mart seçimlerinden sonra belediyede durum değerlendirmesi ve tespitler yaptıklarını ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda "Belediyenin ve iştiraklerinin yaklaşık 508 milyon TL tutarında bir borcu mevcut. Bunun belediye üzerindeki yükünü azaltmamız lazım. Muhtemelen bir yıl içinde vizyon yatırımları noktasında bir gayretimiz olmayacak. Rutin belediyecilik hizmetleri noktasında elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek halkımızı memnun etmeye çalışacağız" dedi.

"Başka bir partiye geçmek bize yakışmaz"

Seçim süreci içinde Yeniden Refah Partisi'nden aday olduğunu ve bu duruşla insanlardan oy istediğini vurgulayan Başkan Akpunar, "Seçildikten sonra parti rozetimi masanın üstüne koydum ve halka hizmet etmeye başladım. Başka bir partiye geçme noktasındaki beklentiler boş. Bize böyle bir şey yakışmaz. Hiçbir partiye geçmeyi asla düşünmüyorum. Kaldı ki, böyle bir davranışın belediyeye faydası da olamaz." şeklinde konuştu. - ERZURUM