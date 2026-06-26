B Reçete Uygulaması Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünleri için B reçete uygulamasının 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, bitki koruma ürünleri için B reçete uygulamasıyla ilgili düzenlenen çevrimiçi toplantıda 81 ilin Tarım ve Orman İl müdürlerine video konferans yoluyla hitap etti. Bitkisel üretimin hem çevre hem de insan sağlığı açısından sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi ve pestisit kaynaklı risklerin azaltılması amacıyla bitki koruma ürünlerinin B reçete üzerinden izlenebilirliğine ilişkin sistemi uygulamaya aldıklarını hatırlatan Yumaklı, "Bu sistemde sadece bitkisel üretim yapan üreticiler bitki koruma ürününe erişebilecekler ve sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak ve önerilen doz kadar zirai ilaç alınabilecek" dedi.

"B reçete sisteminde pestisitlerin elektronik ortamda kaydedilmesi söz konusu"

Bakan Yumaklı, uygulama öncesi bitki koruma ürünlerinin hatalı ve gereğinden fazla kullanımının en başta gelen sorunlardan biri olduğuna, yeterli bir takip sistemi bulunmadığına işaret ederek şu bilgileri aktardı:

"B reçete sisteminde pestisitlerin hem reçetelendirilmesi hem satış ve uygulama aşamalarının elektronik ortamda kaydedilmesi söz konusu. Üreticilerin bizim sistemlerimizdeki kayıtlı olan tarım alanı ve ürününe göre bilimsel kriterler ışığında belirlenmiş bir şekilde ve Bakanlığımızın da onayladığı kullanım dozları dikkate alınarak pestisit kullanmaları sağlanacak."

81 ilde eş zamanlı başlayacak

B reçete sisteminin Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde 12 Ocak itibarıyla pilot olarak uygulanmaya başladığını hatırlatan Yumaklı, şunları söyledi:

"1 Temmuz itibarıyla da inşallah 81 ilde eş zamanlı olarak başlayacak. Dolayısıyla burada bu kararlılığımızı, bu irademizi özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ocak ayından bugüne kadar hakikaten çok yoğun bir şekilde çalıştık. Hızlıca müdahil olunabilir, düzeltilebilir, revize edilebilir ya da geliştirilebilir bir şekilde sistem dizayn edilmiş durumda."

"Türkiye'de pestisit anlamında bütün duvarları yıkacak"

Bakan Yumaklı, kendilerinin de birer tüketici olduğunu, aynı gıdaları tükettiklerini, bu bağlamda buna sadece bir iş olarak bakılmaması gerektiğini dile getirerek, "Bu bir devrim. Bu Türkiye'de pestisit anlamında bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem" diye konuştu.

Sisteme ilişkin önemli hususlarda Tarım ve Orman İl müdürlerinin bazı konulara dikkatlerini çeken Yumaklı, karşılaşılan sorunlara hızla müdahalenin büyük önem taşıdığını, iletilen şikayet ya da taleplerin tam olarak incelendikten sonra çözüme kavuşturulmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Bıkmadan, usanmadan bilgilendirmelerimize devam edeceğiz"

Uygulamanın tüm Türkiye genelinde uygulanmasıyla haksız kazanç elde etmek isteyen ya da sistemden menfaatleri zedelenen bazı kesimler olabileceğine dikkati çeken Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En başından beri hangi konu olursa olsun tek bir şey söyledim. Ben vatandaşımızın sağlığından, sağlıklı gıdasından, güvenilir gıdasından sorumlu bir Bakanlığın en üstteki temsilcisi olarak bütün arkadaşlarımın bu konudaki gayretlerine, çabalarına, hedeflerine kefilim. Herhangi bir konuyu dikte ettirmeye çalışan ya da sistemi etkisiz ve işlevsiz hale getirmeye çalışan da olabilecektir. Bu yaptıklarıyla alakalı sorumluluk sahibi olan ve birinci seviyede bu ülkenin her noktasındaki vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlama hedefinde, amacında ve görevinde olan bir Bakanlık olarak bunlara hiçbir zaman için prim vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu dezenformasyonlar olacaktır. Bu provokasyonlar olacaktır ancak doğru iletişim kurarak ve anlatmaktan bıkmayarak bu Bakanlığın konusunda gerçekten uzman ve yaptığı son derece kıymetli çalışanları olarak da hiç bıkmadan, usanmadan bilgilendirmelerimize devam edeceğiz."

Kesintisiz erişim ve sıkı denetim

Bakan Yumaklı, sistemin kesintisiz çalışması ve mağduriyetlerin önlenmesi için her türlü önlemin alınması, bilgilendirmenin yapılması, gerekli kayıtların tutularak güncellemelerin gerçekleştirilmesi konusunda il müdürlerine talimat verdi.

"Zararlıların artması, çok daha hassasiyet gösterilmesi gereken bir durum haline geldi"

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasından sorumlu bir Bakanlık olduklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şu anda aynı beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla hangi ürün için ne kadarlık bir alanda hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu herhangi bir uygulama değil. Bu hepinizin, yani bugün itibarıyla bu sistemin uygulanması açısından destek verecek, bunları hayata geçirecek sizler tarafından ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak. Gerçekten tarımsal üretim konusu belli çerçevelerin içerisine sokulabilecek bir şey değil ancak iklim değişikliği de dahil olmak üzere zararlıların artması, hastalıkların farklı farklı yöntemlerle önümüze gelmesi çok daha dinamik, çok daha hızlı, çok daha hassasiyet gösterilmesi gereken bir durum haline gelmiş vaziyette. Bizler de bunun için çabalıyoruz, gayret ediyoruz." - ANKARA