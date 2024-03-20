Babadağ\'a \'Pelet Üretim Merkezi\' kurulacak

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, yeni dönem projelerinden birini daha açıkladı. Başkan Atlı, Babadağ'a kazandıracakları 'Pelet Üretim Merkezi' projesini hayata geçireceklerini açıkladı.
Babadağ'da başarılı bir 5 yıllık dönem geçiren Başkan Ali Atlı, yeni döneme de güçlü ve özgün projerle de hazırlanmaya devam ediyor. Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, Babadağ'da 'Pelet Üretim Merkezi' kurmak istediklerini açıklayarak projenin detaylarını anlattı.
"Isı gerektiren tüm alanlarda kullanabileceğiz"
Başkan Atlı, proje ile ilgili yaptığı açıklamada; "Babadağ'a pelet üretim merkezlerini kazandıracağız. Ağaç atık malzemelerini toplayarak küçük toz haline getireceğiz. Daha sonra bu toz halindeki ağaç malzemelerini fırında kurutarak nem oranını düşüreceğiz. Kurutulan malzemeyi yüksek basınç altında presleyerek pelet haline getireceğiz. Ürettiğimiz peletleri, ısınma ve sanayi amaçlı kullanabileceğiz. Pelet yakıtını, evlerde, fabrikalarda, işyerlerinde, pansiyonlarda, sitelerde, apartmanlarda müstakil yerleşim yerlerinde ve aslında ısı gerektiren tüm alanlarda kullanabileceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ
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