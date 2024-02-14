Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde Projeleri Anlattı - Son Dakika
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Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde Projeleri Anlattı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi\'nde Projeleri Anlattı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek görev aldıkları 5 yıllık süreçte gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

14.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:36
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Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, görev aldıkları 5 yıllık süreçte Babadağ'a kattıklarını mahallelilere anlattı.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkanı adayı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi ve takdiri ile karşılaşan Atlı, mahalle sakinlerine görev aldığı 5 yıllık süreçte gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Yapılan videolu sunumun ardından mahallelilerle sohbet eden Başkan Atlı, yeni dönemde gerçekleştirecekleri projelerle ilgili de bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Ali Atlı, "Kelleci Mahallemizde değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerimizi anlattık. Desteklerinizle birlikte daha güçlü yarınlar inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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