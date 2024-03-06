Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi\'nde projelerini anlattı

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, yeni dönem projelerini Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlara köy kahvehanesi buluşmasında anlattı. Kelleciler Başkan Atlı'nın yeni dönem projelerine tam destek verdi.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, yeni dönem projeleri mahalle mahalle gezerek anlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde pandemi ve ekonomik krize rağmen Babadağ Belediyesi olarak hizmetlerinde aksama yaşanmadığını ifade eden Başkan Atlı, yeni dönemde Babadağ için yapacakları projeler ile ilçeye turizm ile katma değer sağlayacaklarını söyledi.

Memleketi Kelleci Mahallesi'nde coşku ve yoğun destek ile karşılanan Başkan Atlı, köy kahvesinde gerçekleştirilen toplantı sonrası mahallelilerle bol bol sohbet etti. Kelleci Mahallesi'nde gerçekleştirdiği temaslar ile ilgili konuşan Başkan Atlı, "Kelleci Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz projelerimizi paylaştık. Birlikte daha güzel bir gelecek inşa edecek, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ