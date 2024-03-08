Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönem projelerini anlattı.

08.03.2024 12:10  Güncelleme: 12:12
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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, ilçeyi mahalle mahalle gezerek yeni dönem projelerini anlatmaya devam ediyor. Başkan Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, halk buluşmalarına devam ediyor. İlçeyi mahalle mahalle gezen Başkan Atlı, geçmiş dönem gerçekleştirdikleri projeler ile yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlatıyor. Bu kapsamda Mollaahmetler Mahallesi'nde köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

'Belediye olarak hep yanınızdayız'

Geçmiş dönemde pandemi, ekonomik kriz gibi zor süreçleri belediye olarak başarı ile atlattıklarını ifade eden Atlı, Babadağ Belediyesi olarak Mollaahmetler Mahallesi'nin ihtiyaçları aksamadan görebilmek için titiz davrandıklarını anlattı. Yeni dönemde de Mollahmetler Mahallesi'ne gösterdikleri titizliği göstereceklerini Babadağ Belediyesi olarak yanlarına olacaklarını söyledi.

'Birlikte başaracak, birlikte kazanacağız'

Köy kahvehanesi buluşması öncesi, mahallede meclis üyesi adayları ile birlikte turlayan Başkan Atlı, vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Mahalleliler Başkan Atlı'ya yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Ziyareti ile ilgili konuşan Atlı, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da hemşehrilerimle birlikteyiz. Birlikte başaracak, birlikte kazanacağız. 1 Nisan'da güneş hepimiz için doğacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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