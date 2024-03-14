Babadağ Belediyesi Elektrikli Minibüs Projesini Yeni Dönemde Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Babadağ Belediyesi Elektrikli Minibüs Projesini Yeni Dönemde Gerçekleştirecek

Babadağ Belediyesi Elektrikli Minibüs Projesini Yeni Dönemde Gerçekleştirecek

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, son meclis toplantısında kabul edilmeyen Elektrikli minibüs projesini yeni dönemde kısa sürede ivedilikle gerçekleştireceklerini açıkladı.

14.03.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, son meclis toplantısında kabul edilmeyen Elektrikli minibüs projesini yeni dönemde kısa sürede ivedilikle gerçekleştireceklerini açıkladı.

Badabağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan Adayı Ali Atlı, yeni dönem projelerini açıklamaya devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Babadağ'ı karış karış gezerek vatandaşlara geçen dönemde belediye olarak attıkları adımları anlatan Atlı, yeni dönem için de Babadağ için hazırladıkları projeleri açıklamayı sürdürüyor. Başkan Atlı, Babadağ Belediyesi'ndeki son meclis toplantısında madde olarak sunulan ancak kabul edilmeyen elektrikli minibüs projesini, Babadağ ilçe halkının talepleri doğrultusunda yeni dönemde ivedilikle yerine getirileceğini söyledi.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Doğa dostu ve estetik görünüme sahip elektrikli minibüslerin ilçe ulaşımını ücretsiz şekilde sağlayacağını ve kolaylaştıracağını söyleyen Başkan Atlı, "Hiçbir engele boyun eğmeden ilçe halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Babadağ'ı daha huzurlu ve yaşanabilir seviyeye taşımak için çalışmaya devam" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Babadağ Belediyesi Elektrikli Minibüs Projesini Yeni Dönemde Gerçekleştirecek - Son Dakika

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