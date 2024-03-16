Babadağ Belediyesi Veteriner Hekim Kadrosu Kuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Babadağ Belediyesi Veteriner Hekim Kadrosu Kuracak

Babadağ Belediyesi Veteriner Hekim Kadrosu Kuracak

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılığın gelişmesi için belediye bünyesinde 'Veteriner hekim kadrosu' kuracaklarını açıkladı.

16.03.2024 09:11  Güncelleme: 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Babadağ'da hayvan sağlığının korunması ve hayvancılığın gelişmesi, kaliteli üretimin de artması için yeni dönemde belediye bünyesinde 'Veteriner hekim kadrosu' kuracaklarını açıkladı.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, hayvan sağlığı üzerine belediye olarak öne çıkan adımlar atacaklarını açıkladı. Başkan Atlı, yeni dönemde belediye bünyesine bağlı olarak 'Veteriner hekim' kadrosu kurarak ilçedeki hayvanların sağlıkları ile yakından ilgilenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu proje ile hem evcil ve sokak hayvanlarının bakımı üstleneceklerini hem de ilçede hayvancılık alanında faaliyet gösteren vatandaşların da ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Atlı, "Kurumumuz bünyesinde veteriner hekim kadrosu oluşturarak, ilçemizdeki evcil hem de sokak hayvanlarının yanı sıra hayvancılık mesleği ile uğraşan vatandaşlarımızın büyükbaş-küçükbaş hayvanları için sunulan aşı, tedavi ve bakım hizmetlerini ücretsiz olarak karşılayacağız. Bu proje ile aynı zamanda amacımız ilçemizde hayvancılıkta verimi, kaliteyi ve sağlıklı üretimi artırmak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ali Atlı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Babadağ Belediyesi Veteriner Hekim Kadrosu Kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
    10:48 AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

    AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kırcalı, burada partililerle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği özverili çalışmaları ve yüksek başarı oranını vurguladı. Daha sonra 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ile tekstil atölyesi ve sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven de katıldı.

  • Çanakkale Savaşları Şehitler Abidesi'nde 18 Mart töreni için çalışmalar devam ediyor
    10:45 Çanakkale Savaşları Şehitler Abidesi'nde 18 Mart töreni için çalışmalar devam ediyor

    Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek olan 18 Mart töreni için hazırlıklar sürüyor. Çevre düzenleme projesi tamamlandıktan sonra ağaç dikimi yapılan alana 20 bin adet şakayık çiçeği dikildi. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları da devam ediyor.

  • Müjdat Gezen... 71. SANAT YILINI KUTLADI!
    10:40 Müjdat Gezen... 71. SANAT YILINI KUTLADI!

    71 yıllık bir sanat yaşamına neler sığar? Sayısız tiyatro oyunu, 82 kitap, onlarca sinema filmi, diziler ve ödüller...

  • AK Parti Milletvekili Sarıçam, Demirköy Belediyesini Ziyaret Etti
    10:39 AK Parti Milletvekili Sarıçam, Demirköy Belediyesini Ziyaret Etti

    AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Recep Gün'den devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Gün, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, insan odaklı hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

  • Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 25 tutuklama
    10:37 Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 25 tutuklama

    Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesi üyelerine yönelik gerçekleştirilen 'Sibergöz-24' operasyonunda 51 şüpheliden 25'i tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda örgüt lideri ve diğer üyeleri deşifre edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddisk ele geçirildi.

  • Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB'deki Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti
    10:36 Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB'deki Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti

    Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti. Firma sahibi Fatma Şener tarafından karşılanan Vali Soytürk, fabrikaya geçerek bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal da Vali Soytürk'e eşlik etti. Ayrıca, Tekirdağ'da 'Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Öztürk ile bir araya gelerek proje hakkında değerlendirmeler yaptı. Süleymanpaşa'da ise gençler iftar programında bir araya geldi. Tekirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençler, Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezi'nde buluştu. İl Müftüsü Mustafa Soykök, gençlerle ramazanın bereketini paylaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti ve tüm gençleri Diyanet Gençlik Merkezi'ne davet etti.

  • Adana Valisi: 'Texas' ya da çete şehri imajına müsaade etmeyeceğiz'
    10:36 Adana Valisi: 'Texas' ya da çete şehri imajına müsaade etmeyeceğiz'

    Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki silahlı şiddet olaylarının önüne geçmek için yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanmasını sağlayan uygulama ile 'kasten öldürme' oranı yüzde 70,2, 'kasten yaralama' ise yüzde 44,7 azaldı. Vali Köşger, Adana'nın refaha kavuşması için uygulamalara devam edeceklerini belirtti ve 'Texas' ya da çete şehri imajına izin vermeyeceklerini vurguladı.

  • AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Fevzi Çakmak Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu
    10:34 AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Fevzi Çakmak Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

    Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir'deki Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını dinledi ve projelerinden bahsetti.

  • CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Esnafı Ziyaret Etti
    10:34 CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Esnafı Ziyaret Etti

    Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, esnafın sorunlarını dinledi ve Nilüfer'e çarşı yapılması önerisine destek verdi. Özdemir, göreve geldiklerinde bir çalıştay düzenleyerek sorunları ele alacaklarını belirtti.

  • Başkan Soyer:
    10:34 Başkan Soyer: "Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum"

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son toplantısı, duygusal bir havada yapıldı.

  • Vahap Seçer, Mersin halkıyla bir araya gelmeye devam ediyor
    10:33 Vahap Seçer, Mersin halkıyla bir araya gelmeye devam ediyor

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin halkıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Seçer, Gülnar'da yurttaşlarla buluşarak, yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdi ve destek istedi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin yol, içme suyu, kanalizasyon gibi ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmaya devam edeceğini vurguladı.


10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
09:24 Hatay’da Lütfü Savaş ısrarı CHP’ye pahalıya patlayacak gibi Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı Hatay'da Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
08:32 Yeni emeklilik sistemi geliyor Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak İşte tüm detaylar Yeni emeklilik sistemi geliyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar
00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
09:40 Gerilim şimdiden başladı Avcı’dan Fenerbahçe’ye gözdağı Gerilim şimdiden başladı! Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
09:25 Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü
09:08 Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok
08:55 Özel’den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi Özel'den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi
07:43 Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:21 Rusya’dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı
20:53 İstanbul’da Kemal Sunal Müzesi açıldı İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 10:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: Babadağ Belediyesi Veteriner Hekim Kadrosu Kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement