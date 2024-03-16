Babadağ Belediyesi Veteriner Hekim Kadrosu Kuracak

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Babadağ'da hayvan sağlığının korunması ve hayvancılığın gelişmesi, kaliteli üretimin de artması için yeni dönemde belediye bünyesinde 'Veteriner hekim kadrosu' kuracaklarını açıkladı.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, hayvan sağlığı üzerine belediye olarak öne çıkan adımlar atacaklarını açıkladı. Başkan Atlı, yeni dönemde belediye bünyesine bağlı olarak 'Veteriner hekim' kadrosu kurarak ilçedeki hayvanların sağlıkları ile yakından ilgilenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu proje ile hem evcil ve sokak hayvanlarının bakımı üstleneceklerini hem de ilçede hayvancılık alanında faaliyet gösteren vatandaşların da ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Atlı, "Kurumumuz bünyesinde veteriner hekim kadrosu oluşturarak, ilçemizdeki evcil hem de sokak hayvanlarının yanı sıra hayvancılık mesleği ile uğraşan vatandaşlarımızın büyükbaş-küçükbaş hayvanları için sunulan aşı, tedavi ve bakım hizmetlerini ücretsiz olarak karşılayacağız. Bu proje ile aynı zamanda amacımız ilçemizde hayvancılıkta verimi, kaliteyi ve sağlıklı üretimi artırmak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ