Babadağ\'da Muhtarlar Günü Etkinliği ve Kaymakam İle Veda

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldiği etkinlikte halkın talepleri ve mahallelerde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Programda ilçede görev süresi sona eren İlçe Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter'e veda edildi.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte Babadağ'daki görev süresi sona eren İlçe Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter de hazır bulundu.

Muhtarların yerel yönetimlerde üstlendikleri rollün önemine dikkat çeken Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Milletimize hizmet sunumunda önemli görevler üstlenen muhtarlarımızla bir araya geldik. Bugün ilçemizde büyük emekleri olan Kaymakamımız Fahrünnisa Şükran İlter'e veda etmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaymakamımıza, ilçemize kattığı değer ve emekleri için teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyoruz. Kaymakamımız Babadağ için özverili çalışmalarda bulundu ve arasında büyük hizmetler bıraktı" dedi.

Kaymakam Fahrünnisa Şükran İlter ise ilçede görev yapmanın kendisi için onur verici olduğunu dile getirerek, Babadağ halkına ve Başkan Kumral'a teşekkür etti. İlter, yeni görevinde de aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Program sonunda, Başkan Kumral ve muhtarlar, Kaymakam İlter'e veda ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - DENİZLİ