BAE Veliaht Prensi Ankara'ya geldi - Son Dakika

BAE Veliaht Prensi Ankara'ya geldi

ANKARA - Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren, BAE Veliaht Prensi El Zahyan'ı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanına indi.

Ankara'da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların alınması bekleniyor.