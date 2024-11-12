Bafra\'da Büyük Altyapı Projeleri Devam Ediyor

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnsan odaklı hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz projelerle şehrimizi, ilçelerimizi, Bafra'mızı her alanda daha da ileriye taşımayı ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. 17 ilçemizde gönüllere giden yollar yapıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra ilçesinde önemli altyapı ve üstyapı çalışmaları hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bafra ilçesinde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları arasında toplamda 50 bin 850 metre sathi kaplama yol, 5 bin 150 metre beton yol, 2 bin 250 metre BSK ve çeşitli kaldırım çalışmaları yer aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Akalan-Şahinkaya Grup Yolu'nda 6 bin metre, Yeraltı-Ağcaalan-Asmaçam Grup Yolu'nda 7 bin metre, Çatak Mahallesi'nde bin 700 metre, Lengerli Mahallesi'nde bin 850 metre, Kelikler-Eldavut Grup Yolu'nda 6 bin 800 metre, Mevlana Mahallesi'nde 600 metre, Gümüşyaprak Mahallesi'nde bin 700 metre, Paşaşeyh-Kanlıgüney Grup Yolu'nda 13 bin metre, Bengü Mahallesi'nde 7 bin 100 metre, Çulhakoca Mahallesi'nde bin 800 metre, Komşupınar Mahallesi'nde 2 bin 300 metre, Gerzeliler Mahallesi'nde bin metre olmak üzere toplamda 50.850 metre sathi kaplama; Üçpınar Mahallesi'nde 2 bin metre, Kamberli-İlyaslı-Eynegazi Grup Yolu'nda 2 bin 300 metre, Bafra OSB-Sera OSB'de 850 metre olmak üzere toplamda 5 bin 150 metre beton yol çalışması tamamlandı. Yol yapım çalışmalarının yanı sıra, ilçedeki önemli caddelerde de asfaltlama (BSK) çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında, Park Caddesi'nde 300 metre, Ali Kale Caddesi'nde 800 metre, Alaçam Caddesi'nde 500 metre ve Atatürk Bulvarı'nda 650 metre olmak üzere toplamda 2 bin 250 metre BSK asfaltlama çalışması tamamlandı. Yine Alaçam, Ali Kale, Park Caddelerinde BSK çalışması sonrası kaldırım çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 67 bin 338 metre içme suyu hattı, 2 bin 778 metre kanalizasyon hattı, 516 metre yağmursuyu hattı ve 13 adet içme suyu deposu Bafra ilçesine kazandırıldı. Ayrıca, 1230 litre/saat kapasiteli yağmursuyu keson terfi merkezi inşaatı da tamamlanarak devreye alındı.

"Amacımız şehrimizi, ilçelerimizi, Bafra'mızı her alanda daha da ileriye taşımak"

Şehrin dört bir yanında alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "17 ilçemizin tamamında olduğu gibi Bafra'mızı da hak ettiği değere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizi daha ileri taşımak, her yönüyle daha güçlü ve sürdürülebilir bir kent inşa etmek; hemşehrilerimizin yaşam standartlarını daha da artırmak adına hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. İlçelerimizde gönüllere giden yollar yapıyoruz. Bir yandan da Bafra'mızın doğal ve kültürel zenginliklerini, ekonomik kalkınma ile birleştirerek ilçemizi daha da parlak yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız şehrimizi, ilçelerimizi, Bafra'mızı her alanda daha da ileriye taşımak ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz projelerle sadece Bafra'mız için değil, Samsun'umuzun tüm ilçeleri için hemşehrilerimizin hayatı kolaylaştırmayı gaye edinerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN