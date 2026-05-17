Bağcı: Güçlü Türkiye İçin Üretim, Adalet ve Ahlak Gerek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcı: Güçlü Türkiye İçin Üretim, Adalet ve Ahlak Gerek

Bağcı: Güçlü Türkiye İçin Üretim, Adalet ve Ahlak Gerek
17.05.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı, güçlü Türkiye için silah ve ekonomi dışında üretim ve adaletin şart olduğunu vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, "Türkiye güçlü olmak zorundadır ama güçlü Türkiye sadece silahla, sadece ekonomiyle olmaz. Güçlü bir Türkiye için üretim lazımdır, adalet lazımdır, ahlak lazımdır." dedi.

Bağcı, Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen BBP Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bozok Yaylası'nın yiğit insanlarıyla partisinin olağan il kongresi vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bugün sadece bir kongre gerçekleştirmediklerini dile getiren Bağcı, aynı zamanda bir davayı tazeleyip bir inancı yeniden ayağa kaldırdıklarını belirtti.

Bağcı, Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyaya baktığımız zaman büyük bir güç mücadelesi görüyoruz. Yakınımızdaki coğrafyalarda savaşlar, krizler, istikrarsızlıklar görüyoruz. Gazze'de çocuklar öldürülüyor. İnsanlık, dünyanın gözü önünde katlediliyor. Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz baskı altında yaşam mücadelesi veriyor. Suriye'de yıllardır akan kan hala dinmiş değil. Bütün bunlar bize bir şeyi göstermektedir. Türkiye güçlü olmak zorundadır ama güçlü Türkiye sadece silahla, sadece ekonomiyle olmaz. Güçlü bir Türkiye için üretim lazımdır, adalet lazımdır, ahlak lazımdır."

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Akif Yazarel seçildi.

Kongreye, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bağcı: Güçlü Türkiye İçin Üretim, Adalet ve Ahlak Gerek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:52
NEC Nijmegen’den tarihi başarı Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi oldular
NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:23:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bağcı: Güçlü Türkiye İçin Üretim, Adalet ve Ahlak Gerek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.