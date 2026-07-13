Bağımlılıkla Mücadele İçin Sempozyum Düzenleniyor

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi, Türkiye'nin kalkınması, toplumsal huzur ve barışın güçlenmesi amacıyla düzenlenecek "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" sempozyumunda bağımlılıkla mücadele tüm yönleriyle ele alınacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından, 18 Temmuz'da ATO Congresium'da düzenlenecek "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" sempozyumu, iki oturumda gerçekleştirilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu, sempozyuma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumda tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar, teknoloji ve dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılığın farklı boyutlarının ve bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu tedbirlerin ele alınacağını belirtti.

İlk oturumda, ilgili kamu kurumlarının bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri faaliyetler, uygulanan politikalar ve mücadele yöntemlerinin değerlendirileceğini aktaran Aksu, ikinci oturumda ise farklı bağımlılık türleri, bilimsel mücadele yöntemleri, dünyadaki uygulamalar ve Türkiye'de atılması gereken adımların akademik bakış açısıyla ele alınacağını ifade etti.

Aksu, "Amacımız bağımlılıkla mücadeleye ve toplumda bu anlamda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak. En nihayetinde beşeri sermayeyi sağlıksız hale getiren bu durumun önüne geçmek, daha sağlıklı bireylerin yetişmesine, ülkemizin kalkınmasına, toplumsal huzur ve barışın güçlenmesine katkı sağlayıp farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

Bağımlılığın yalnızca bireyi değil aileyi, eğitim kurumlarını, çalışma hayatını ve toplumun tamamını etkileyen bir sorun olduğuna işaret eden Aksu, "Mücadelenin de toplumun tüm kesimlerinin bu bilinç içerisinde ortak hareket edebilmesiyle daha güçlü ve mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

TASAV'ın bu anlayışla hareket ettiğini dile getiren Aksu, sempozyumda devlet kurumlarının bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmalarının da paylaşılacağını belirtti. Aksu, vatandaşların bağımlılık durumlarında hangi kurumlara başvurabileceği ve izlemeleri gereken yolların da masaya yatırılacağını söyledi.

Aile-çocuk ilişkileri ile eğitim kurumlarının bağımlılığın önlenmesindeki rolünün de gündeme taşınacağını ifade eden Aksu, "Bağımlılık önemli bir risk ve tehditlerden biridir. TASAV olarak bu mücadeleye akademik çalışmalarımızla katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Sempozyumda, "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" kitabı tanıtılacak

İsmail Faruk Aksu, sempozyum kapsamında yaklaşık 8 aylık hazırlık sürecinin ürünü olan "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" kitabının da tanıtılacağını belirterek, alanında uzman yirminin üzerinde akademisyenin katkısıyla hazırlanan eserin editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şahin'in üstlendiğini bildirdi.

Eserin bağımlılığı akademik ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele aldığını anlatan Aksu, kitapta bağımlılık kavramının yanı sıra tütün ve nikotin, alkol, uyuşturucu madde, kumar ile teknoloji ve dijital bağımlılığın ayrıntılı şekilde incelendiğini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyeleri ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin de çalışmaya katkı verdiğini, kitabın kaynak eser niteliği taşıdığını ve vakfın ticari bir kaygısı bulunmadığı için dijital ortamda ücretsiz erişime açılacağını sözlerine ekledi.