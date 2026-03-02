Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Vizyon - Son Dakika
Son Dakika

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Vizyon

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Vizyon
02.03.2026 17:30
Bakan Göktaş, bağımlılıkla mücadelenin aile ve toplum koruma meselesi olduğunu vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bağımlılıkla mücadele, aslında aileyi ve toplumu koruma meselesidir. Bu noktada Yeşilay'ın varlığı toplumumuz için büyük bir güven kaynağıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Afyonkarahisar'da Yeşilay üyeleriyle buluştu. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yeşilay Haftası Buluşması'na Bakan Göktaş'ın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hasan Arslan ve İbrahim Yurdunuseven, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, il protokolü, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

'BAĞIMSIZ GELECEK, SAĞLIKLI NESİLLER'

Bakan Göktaş konuşmasında, 2026 yılının 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesinin ülkenin geleceğini ilgilendiren milli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bağımlılık kişiye ve çevresine farklı biçimlerde zarar verir. İnsanların hayata tutunma gücünü zayıflatır; aile içinde güveni sarsar, ilişkileri yıpratır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimini, geleceğini ve hayallerini gölgeler. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele, aslında aileyi ve toplumu koruma meselesidir. Bu noktada Yeşilay'ın varlığı toplumumuz için büyük bir güven kaynağıdır. Yeşilay; bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaları, rehabilitasyon desteği ve güçlü farkındalık faaliyetleriyle her yaştan vatandaşımızın hayatına dokunmaktadır. Bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri de saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' vizyonudur. Nitekim 2026 yılının Yeşilay tarafından 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesi, bağımlılıkla mücadelenin ülkemizin geleceğini ilgilendiren milli bir sorumluluk olduğunu açıkça göstermektedir" diye konuştu.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA YÜRÜTÜLÜYOR

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye genelinde ve 65 ülkede yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetleri ve gençleri korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Dinç, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak biz de dünyanın en kapsamlı sivil bağımlılıkla mücadele ağlarından birini oluşturduk. Türkiye'nin her ilinde faaliyet gösteriyoruz. Çalışmalarımız 65 ülkeye model olmuş; bugün 65 ülkede Yeşilay bulunmaktadır. 120 şubemiz, 188 üniversite topluluğumuz ve 65 spor kulübümüzle çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlılığa yenilmesin diye gece gündüz çalışıyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl şubelerimiz 25 bin saha faaliyeti gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
