Bağımsız Hüseyin Dündar, Çarşamba Belediye Başkanı olarak göreve başladı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bağımsız Çarşamba Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Dündar, mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Hüseyin Dündar, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulundan teslim aldı. Dündar, 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 13.30'da Belediye Meydanında düzenlenecek olan törenle görevine başlayacak.
Mazbatasını teslim alan Bağımsız Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, seçimi Çarşamba demokrasisinin kazandığını belirtti. Çarşambalı vatandaşlar ile tüm Türkiye'ye örnek olacak bir gönül ittifakı kurduklarını da sözlerine ekleyen Dündar, "Bu bir siyasi parti meselesi değil, hizmet meseledir. Bize oy vermiş, vermemiş her bir vatandaşımıza hizmet etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
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