Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan, Gülşen'in tutuklanasıyla ilgili yorum: Mahkeme hukuku katletti - Son Dakika
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Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan, Gülşen'in tutuklanasıyla ilgili yorum: Mahkeme hukuku katletti

25.08.2022 22:55
Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan, Gülşen'in tutuklanasıyla ilgili yorum: Mahkeme hukuku katletti

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması hakkında bir yorum da Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan geldi. Baş, "Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

"MAHKEMENİN YAPTIĞI DAHA BÜYÜK BİR SUÇ"

Gülşen'in yaptığının suç olduğunu kabul eden Baş, ancak mahkemenin verdiği kararı Gülşen'in yaptığından daha büyük bir suç olarak niteledi.

Baş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan, Gülşen'in tutuklanasıyla ilgili yorum: Mahkeme hukuku katletti - Son Dakika

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