Uşak Belediyesi, Çocuk Kent'te unutulmaz bir hafta sonu yaşattı - Son Dakika
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Politika

Uşak Belediyesi, Çocuk Kent'te unutulmaz bir hafta sonu yaşattı

Uşak Belediyesi, Çocuk Kent\'te unutulmaz bir hafta sonu yaşattı

Uşak Belediyesi, Çocuk Kent'te düzenlediği etkinlikle vatandaşlara eğlenceli bir hafta sonu yaşattı. Etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de katıldı. Çocuklar, gösteriler, oyunlar ve çekilişlerle keyifli dakikalar geçirdi. Başkan Çakın, projenin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini vurguladı ve gelecek dönemde daha fazla projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

25.03.2024 10:05  Güncelleme: 10:11
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Güzel havayı vatandaşlar için fırsata dönüştüren Uşak Belediyesi, 123 bin metrekarelik alana sahip Çocuk Kent'te Uşaklılara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Çocuk Kent Çocuk etkinliklerinde bir araya gelen vatandaşlar şehrin kalbinde doğan yeni sosyal yaşam alanında eğlencenin tadını çıkardı.

Etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yanı sıra AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Teşkilatı, yüzlerce vatandaş ve çocukları katılım gösterdi. Renkli gösterilerin, çeşitli ikramların ve sürpriz çekilişlerin yapıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Başkan Çakın'a teşekkürlerini iletti.

Etkinlik kapsamında, bando, tahta bacak, palyaço, kukla, sihirbaz, ateş adam gösterileri, çocuk oyunları, Hacivat-Karagöz orta oyunu, aşuk maşuk ve hacivat karagöz perde oyunu katılımcılara keyifli dakikalar yaşatırken alanın içinde bulunan eğlenceli masal kahramanları figürleri çocukların gözdesi oldu. Sesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetmesiyle Türkiye'ye adını duyurmuş Muhammed Nur Nahya, gerçekleştirdiği söyleşi programıyla izleyenlerin aklına kazındı. Alan içerisinde bulunan teraslarda, seyir kulesinde ve fotoğraf çekim alanlarında bolca vakit geçirip fotoğraf çekilen vatandaşlar ayrıca zipline gibi macera oyunlarında da anın tadını çıkardı.

"Çok daha yaşanılır ve mutlu bir şehir inşa edeceğiz"

Çocuk Kent'te gerçekleştirdikleri yoğun ve dikkatli çalışmalar sonucunda alanı vatandaşların hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "123 bin metrekarelik, içerisinde 40'a yakın aktivitenin ve olanağın yer aldığı çok büyük bir alanı sizlerle buluşturduk. Çocuk Kentimizin içerisinde, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirecekleri aktivitelerin yanı sıra, Türkiye'ye örnek olacak Sosyal Tesislerimiz de yer alıyor. Öte yandan alandaki Bilim Merkezi'miz en kısa sürede, T3 Vakfı'yla yaptığımız iş birliği ile faaliyetlerine başlayacak. Çocuk Kentimiz ile şehrin en büyük cazibe noktalarından bir tanesini hizmetinize sunmuş olduk. Bu proje geçtiğimiz dönem vaat ettiğimiz bir projeydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle projemizi hayata geçirdik. Geçtiğimiz 5 sene içerisinde vatandaşlarımız için pek çok projeyi tamamladık. Hayatın sadece çalışmaktan ibaret olmadığını, vatandaşın aktiviteye de ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda şehrimizin dört bir tarafında parklarımızı, spor tesislerimizi ve piknik alanlarımızı hizmete açtık ve sizlerin keyifle vakit geçirebileceği alanlar sunduk. 31 Mart'tan sonra inşallah daha nice projeyi Uşak'a kazandırarak, çok daha yaşanılabilir ve mutlu bir şehir inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekilinden Başkan Çakın'a övgü dolu sözler

"Belediyecilik işi AK Parti'nin işidir." diyerek sözlerine başlayan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Çocuk Kent Uşak'ımıza çok yakıştı. Bizler şehirlerimizi kalkındırmak için hizmet ediyoruz. İddia ediyorum ki diğer partilerin adayları bu projeyi yapmayı bırakın, hayalini bile kuramazlardı. O adaylar buraya gelip, görüp ders alsınlar. Proje gerçekleştirmek kolay bir iş değildir. Vizyon gerektirir. Bu da bizim Başkanımız Mehmet Çakın'da var. Öte yandan bu tarz işleri gerçekleştirmek için bir sermaye lazım. Bu konsept projeler sadece belediyenin sermayesiyle yapılamaz. İktidar parti ile belediye başkanı aynı partiden olursa, kazanan şehir olur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği her zaman bizim arkamızda. İnşallah önümüzdeki dönemde nice güzel projeyi Uşak'ımıza armağan edeceğiz." dedi.

Şenliğe çocuklarıyla katılan Halide Kozak, "Çocuk Kent'i çok beğendim ve şehrimiz adına çok mutlu oldum. Başka şehirlere gittiğimizde oradaki parkları görüp özenirdik. Başkanımızın böyle güzel bir parkı hizmete sunması hem aileler hem de çocuklar için çok iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şenliğe katılan Leyla Coşkunoğlu ise "Halkımız için güzel geniş bir alan olmuş. Ailelere ve çocuklara gelip vakit geçirebilecekleri değişik bir sosyal ortam kazandırılmış. Başkanımız Mehmet Çakın'ın çalışkanlığına diyecek sözümüz yok. İnşallah yeni dönemde daha güzel faaliyetler gösterir." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle şenliğe katılan Hakkı Paçacı, Uşak'a yeni aktivite alanları kazandırılmasının hem aileler hem de çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtti. Paçacı, "Şehrimizde vakit geçirebileceğimiz sadece Atapark vardı. Buranın açılmasıyla birlikte sosyalleşebileceğimiz geniş ve yeşil bir park daha oldu. Alan içerisinde çok detaylı bir çalışma gerçekleştirilmiş. Başkanımız Mehmet Çakın başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak Belediyesi, Çocuk Kent'te unutulmaz bir hafta sonu yaşattı - Son Dakika

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