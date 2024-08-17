Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin kararı kanunsuzlukla sonuçlanmıştır

Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis'te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM'lenmiş CHP'nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa'ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi'nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir." - ANKARA