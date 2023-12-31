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Bahçeli: Atatürk'ün adı üzerinden kamplaşma üretenler 2024'te hayal kırıklığına uğrayacak - Son Dakika
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Bahçeli: Atatürk'ün adı üzerinden kamplaşma üretenler 2024'te hayal kırıklığına uğrayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 2023'ün sona erdiğini belirterek, Atatürk'ün adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretenlerin 2024'te hayal kırıklığına uğrayacaklarını söyledi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve üniter bir devlet olduğunu vurgulayarak, makus ve menhus emel sahiplerinin karanlık hesaplarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

Bahçeli: Atatürk\'ün adı üzerinden kamplaşma üretenler 2024\'te hayal kırıklığına uğrayacak
31.12.2023 - 14:05,
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz Atatürk Türk milletine ve Türk tarihine mal olmuş yüksek bir şahsiyettir. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan, Türk tarihinde muhkem ve müstesna bir yeri bulunan 2023'ün sona erdiğini, taze umutlar, tertemiz heyecanlarla yeni bir yıla girildiğini belirtti.

2023'te acı-tatlı pek çok hadisenin vuku bulduğunu anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yeri geldi felaketlerle sınandık, yeri geldi yeni yüzyılın kutlu hedefleriyle sıçradık. Yeri geldi kara kampanyalarla uğraştık, yeri geldi zillet ve zulmetin oyunlarını akamete uğrattık. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti nice zorluk ve çetin engelleri aşarak bugünlere ulaştı. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi, devletimizin kurucu ilke ve esasları çok şükür hiçbir sapma göstermeden, hiçbir yara almadan, hiçbir tahrip ve tahrik kapanına sıkışmadan 100 yıl öncenin ilham ve iradesiyle yeni bir Türk yüzyılının temelini oluşturdu."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet banisi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Onun muazzam bir mücadeleyle inşa ve ihya ettiği kalıcı eserleri ve emanetleri daha güçlü bir şekilde yaşatılacak, istismarcılara elbette fırsat tanınmayacaktır. Aziz Atatürk, Türk milletine ve Türk tarihine mal olmuş yüksek bir şahsiyettir. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler, 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve üniter bir devlet olduğunu, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün her türlü siyasi mütalaa ve mülahazanın önünde ve üstünde yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Nihai hüküm 29 Ekim 1923 tarihinde verilmiş, 29 Ekim 2023 tarihinde de teyit edilmiştir. Bu karardan geri dönüş diye bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle makus ve menhus emel sahipleri karanlık hesaplarını tekrar gözden geçirmek durumundadır. Aksi halde ödenecek bedellerin ağırlığı da doğrudan doğruya artacaktır. Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa bilinmesini özellikle isterim ki alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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