Bahçeli: Barış İçin Vakit

19.03.2026 13:28
MHP lideri Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle barış mevsimi çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Terörsüz Türkiye' hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barış mevsimidir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, dünya genelinde hakim olan huzursuzluk, umutsuzluk ve istikrarsızlık sarmalının doğrudan doğruya insanlığın temel ve evrensel haklarında devasa yarıklar oluşturduğunu belirtti.

Silahların koyu gölgesinin, savaş ve çatışmaların ağır gövdesinin mazlum coğrafyalara ve buralarda hayat sürenlerin üstüne düştüğünü vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Derin bir anlam ve ahlak bunalımının pençesinde biteviye kıvranan ve olağanüstü bir kırılganlığın dibine yuvarlanan bugünkü dünya tablosu, neresinden bakarsak bakalım insani ve vicdani iflasın da göbeğindedir. 28 Şubat 2026 tarihinden bu yana İran İslam Cumhuriyeti'nin tepesinden yeni nesil füzeler ve tahribat gücü çok yüksek bombalar yağdırılmaktadır. Henüz Gazze soykırımının yaraları sarılmadan, bu surette kesif bir hesaplaşma sayfası açılmadan, Türkiye'nin yanı başında, sınırlarımızın diğer yakasında savaş ve insanlık suçunun en vahim örnekleri günbegün yaşanmakta ve yaşatılmaktadır."

Geride bıraktığımız mübarek Ramazan-ı Şerif'in her gününde İslam aleminin, siyonist-emperyalist tasallutun zora ve zorbalığa dayalı ağır sonuçlarına maruz kaldığı alenen meydandadır. Körfez ülkelerini içine alacak yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa edilmektedir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın terör devleti İsrail'in tek yanlı dayatmasıyla ibadete kapatılması ise Müslüman vicdanlarda infial uyandırmış, bu kapsamda inanç hakları ve dini hürriyetler her cepheden saldırıya uğramıştır. Küresel adalet, küresel vicdan, uluslararası insancıl hukukunun değerler mirası sükut etmiş, teolojik hezeyanlarla kıyamet senaryosuna bel bağlayan evanjelist/kabala yobazları bilhassa İslam coğrafyasını sudan bahanelerle kanlı operasyonların kıskacına almışlardır."

"Ateş hattı fiilen genişlemektedir"

Komşu ülkelerdeki gelişmelerin giderek çok daha kötüleştiğine dikkati çeken Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin dini liderlerine, üst düzey siyaset ve devlet görevlilerine yönelik ardı arkası kesilmeyen nokta suikastlar, sivil ve masum halkı sistematik şekilde katleden saldırganlıklar artık şiddet ve vahşetin serbest dolaşıma sokulduğunun, savaş hukukunun ise devre dışı bırakıldığının bariz göstergesidir. Barışın diliyle münasebet ve mutabakat ağını genişletmek varken savaşın ve silahın divanesi olmak, üstelik bunu yaparken kat'i yalanlarla, kasti yanlışlarla ve kaskatı kesilmiş önyargılarla yıkıma meşruiyet kılıfı aramak en hafif tabirle utanmazlıktır."

Jeopolitik depremlerin, çıta yükselten askeri ve siyasi gerilimlerin belirli bir coğrafyayla sınırlı kalmayıp eşzamanlı olarak bölgeselleşip küreselleşmesi çok büyük bir felaket ihtimali olarak gündemdedir. İsrail'in başını çektiği bu muhtemel felaketin dünyanın muhtelif bölgelerine sıçramadan durdurulması, ateşkes ve barış adımlarının kademeli şekilde atılması herkesin ortak çıkar ve yararınadır. Ancak zaman gittikçe daralmakta, ateş hattı fiilen genişlemektedir. Ramazan ayının sonunda karşıladığımız bayram günlerinin başta İslam ülkeleri ve tüm insanlığın barışmasına, kucaklaşmasına, en azından sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözmek için bir vesile olması hassaten dileğimdir."

"Vakit barış ve huzur içinde bayramlaşma, hep birlikte Türkiye olma vaktidir"

Türkiye'nin yediden yetmişe, gencinden yaşlısına, küçüğünden büyüğüne, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine gönülden bayramlaştığına, tarihi barış ve kardeşlik duygularıyla kenetlendiğine vurgu yapan Bahçeli, "Nitekim 'Terörsüz Türkiye' hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barış mevsimidir. Bölgesel ve küresel dengeler altüst olurken, çatışmaların kara bulutlarından dolayı göz gözü görmezken Türkiye'nin doğru zamanda, doğru adımlarla, doğru siyaset ve stratejiyle iç cephesini muhkem hale getirmesi tarihi bir hamlenin bayram kıvamındaki barışçıl lezzetidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Vakit Türkiye'nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir. Vakit barış ve huzur içinde bayramlaşma, tek yürek halinde ve hep birlikte Türkiye olma vaktidir. Temennim savaş ve çatışmaların bir an evvel son bulmasıdır. Maneviyatın, muhabbetin ve hürmetin hem şurası hem de şöleni olan bayramın, açılan uçurumların kapatılmasında, sertleşen ilişkilerin yumuşatılmasında, dargın düşen gönüllerin kavuşmasında muazzez bir fırsat olması halisane dileğimdir."

Bu duygu ve düşünlerle, İslam dünyasını çepeçevre kuşatan karanlık perdenin yırtılıp atılmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın, din kardeşlerimizin acılarının, feryatlarının bitmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Zulme uğrayan soydaşlarımızın, din kardeşlerimizin acılarının, feryatlarının bitmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hak ettikleri gelişmişlik seviyelerine ve layık oldukları zirvelere ulaşmaları için hem duacı hem de davacı olduğumuzu ifade ediyorum. Gönlünde vatanın kaygısını duyan, yüreğinde milletin sevgisini yaşatan, ruhunda al bayrağın sıcaklığını hisseden, şuurunda Türkiye'mizin sevdasını taşıyan, hedefinde milli birliğin, toplumsal dirliğin, ebedi kardeşliğin ve kalıcı dayanışmanın özlemlerini barındıran her kardeşimi, milletimizin her onurlu evladını selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Ankara, Son Dakika

