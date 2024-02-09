Bahçeli: CHP Kriz ve Kargaşaya Düşmüş Bir Partiye Dönüşmüştür - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: CHP Kriz ve Kargaşaya Düşmüş Bir Partiye Dönüşmüştür

Bahçeli: CHP Kriz ve Kargaşaya Düşmüş Bir Partiye Dönüşmüştür

Bahçeli: "CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır.

09.02.2024 16:09
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Bahçeli: "CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP demlenmekle kalmamış kriz ve kargaşaya düşmüş, kapanın elinde kalan bir partiye bürünmüştür." - ANKARA

Kaynak: İHA

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