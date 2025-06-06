MHP Lideri Bahçeli: " 'Darbeler anayasası yok edilmeli, yenisi yapılmalı. Siyasi partiler Türkiye'nin iyiliği için vardır"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Darbeler anayasası yok edilmeli, yenisi yapılmalı. Siyasi partiler Türkiye'nin iyiliği için vardır. Bayram sonunda Meclis'e görev düşüyor" dedi.
Son Dakika › Politika › Bahçeli: Darbeler Anayasası Yok Edilmeli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?