Bahçeli'den Arca Çorum FK'ya Tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK için tebrik mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Arca Çorum FK camiasının ortaya koyduğu emek ve mücadelenin takdire şayan olduğunu belirtti.

Süper Lig'e yükselen kulübü kutlayan Bahçeli, yeni sezonda mücadele edecekleri Süper Lig maratonunda da Arca Çorum FK'ya başarılar diledi. - ANKARA