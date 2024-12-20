Bahçeli'den DEM Parti İmralı Ziyaretine Destek

Politika

MHP lideri Bahçeli: "( DEM Parti'nin İmralı ziyareti) Görüşmeleri bizi memnun eder"

"Dikkat edilirse yeni Türkiye yeni yüzyıl var. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Dikkat edilirse yeni Türkiye, yeni yüzyıl var. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur" dedi.

Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin DEM Parti kaynaklarının İmralı ile görüşmenin gelecek hafta yapılabileceğine ilişkin sorusunu cevapladı. Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Dikkat edilirse yeni Türkiye, yeni yüzyıl var. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder" dedi.